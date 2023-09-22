足球／阿根廷奪世界盃PSG沒慶祝 梅西：僅我沒被母隊認可

梅西20日在佛州為邁阿密國際出賽。(Getty Images)

阿根廷足球巨星梅西 （Lionel Messi）效力法甲豪門巴黎聖日耳曼（PSG ）兩季後就離隊，有球迷指責他沒盡全力幫助PSG爭冠，對不起球團給他的薪水。梅西近日接受ESPN訪問時則表示，「我是阿根廷奪冠球員中，唯一沒被母隊認可的球員。」

梅西在2022年世界盃 足球賽率阿根廷奪冠，走上球員生涯最高峰。沒想到PSG在歐冠聯賽不敵西甲豪門皇家馬德里，再次止步八強門外，梅西因錯失12碼球，被球迷罵翻。今年6月梅西決定離開PSG，加盟MLS邁阿密國際隊，他最近受訪時坦承自己和法國球迷關係破裂。

梅西告訴ESPN，「我是阿根廷國家隊25名球員中，唯一沒有被母隊認可的球員。這可以理解，因為我們（阿根廷），法國沒有衛冕世界盃。」

當被問到是否後悔來PSG，梅西說，「事情就是這樣，結果不是我期望的那樣。即使我在巴黎過得不好，但我效力PSG期間，拿到世界盃冠軍。」

現年36歲的梅西與邁阿密國際隊合約2025年結束，他透露目前沒有退休打算，但未表態是否參加2026年世界盃，「我確實想過打2024年美洲盃，結束後我會每天檢視自身狀態，還有三年時間（世界盃）。」