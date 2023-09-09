我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩洛哥強震632死329傷 聯合國宣布提供援助

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

中國羽賽／安洗瑩再度擋道 戴資穎吞對戰5連敗、4強止步

記者劉肇育／即時報導
台灣羽球好手戴資穎在中國羽球公開賽止步4強。（中央社）
台灣羽球好手戴資穎在中國羽球公開賽止步4強。（中央社）

BWF超級1000的中國羽球公開賽今天展開4強賽程，台灣羽球一姊戴資穎遭遇世界球后安洗瑩，在首局賽事中戴資穎一度讓安洗瑩陷入苦戰，不過卻在局末遭到逆轉，最終也以18：21、14：21敗下陣來，苦吞對戰5連敗，並止步於4強。

總獎金200萬美元的中國羽球公開賽，過去3年受到疫情影響停辦，今年復辦後也由於比賽時間接近杭州亞運，被視為是亞運的前哨戰，而這次女單賽場再度形成「F4」獨占4強的局面。

其中世界排名第4名的戴資穎4強賽面對生涯對戰以2勝8敗屈居劣勢的安洗瑩，不過在首局前段賽事，戴資穎的刁鑽球路仍是讓安洗瑩疲於奔命，多次撲救在地，上半局也取得11：8領先。

不過下半局安洗瑩的防守，也讓雙方多次展開多拍來回，安洗瑩在15：16落後時更打出一波5：0攻勢，取得4個局點，儘管戴資穎成功化解前兩個局點，但仍是讓安洗瑩以21：18先下一城。

第二局安洗瑩回到控球較順的半場後，雖然開賽一度以0：3落後給戴資穎，不過在局中逆轉戰局後，又打出一波6：0攻勢拉大差距，最終安洗瑩就以21：14拿下對戰戴資穎的5連勝與冠軍賽門票，將力拚個人本季第9冠。

羽球 疫情

上一則

美網／生涯第24座大滿貫冠軍差1勝 約克維奇：很滿意了

延伸閱讀

美網／謝淑薇女雙4強賽止步 大滿貫16連勝中斷

美網／謝淑薇女雙4強賽止步 大滿貫16連勝中斷
美網／阿爾卡拉斯拚衛冕 直落三勝澤瑞夫闖4強

美網／阿爾卡拉斯拚衛冕 直落三勝澤瑞夫闖4強
美網／地主20歲黑馬謝爾頓闖4強 將挑戰約克維奇

美網／地主20歲黑馬謝爾頓闖4強 將挑戰約克維奇
美網／穆霍娃直落二 本季2闖大滿貫4強

美網／穆霍娃直落二 本季2闖大滿貫4強

熱門新聞

立陶宛隊卡里尼亞斯卡斯（左二）在比賽中與美國隊里夫斯（左三）噴垃圾話。(歐新社)

男籃世界盃／美國隊首敗 立陶宛「有高人指點」向里夫斯噴垃圾話

2023-09-03 23:15
世界盃男籃奪冠呼聲極高的美國隊（圖）儘管在16強最後一場敗給立陶宛落入分組第2，但似乎因禍得福8強首戰義大利，很有機會過關。(Getty Images)

男籃世界盃／輸球卻因禍得福？美國8強戰義大利有望輕鬆過關

2023-09-04 05:35
立陶宛擊敗美國後，下一場慘敗塞爾維亞。(歐新社)

男籃世界盃／擊敗美國隊魔咒 立陶宛成最新受害者

2023-09-06 22:29
梅西領軍的邁阿密國際將於9月3日對決去年冠軍洛杉磯足球俱樂部。（Getty Images）

梅西率邁阿密國際對決去年冠軍 成MLS史上最貴比賽

2023-09-01 10:55
德國網球好手澤瑞夫。（歐新社）

美網／澤瑞夫被觀眾以希特勒鬧場停賽 保安勸離鬧事者全場叫好

2023-09-05 09:00
中國隊在與菲律賓的比賽後。（新華社）

男籃世界盃／中國隊潰敗無緣奧運 中媒嘆：急功近利致一代不如一代

2023-09-04 04:15

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO
不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所
近半美國人高血壓 你需認識這個降血壓功臣

近半美國人高血壓 你需認識這個降血壓功臣