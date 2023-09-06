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綠茵瞭望／歐冠亮點 死亡之組吸睛

易起民
歐冠賽季即將開打，F組成為本季的「死亡之組」。（歐新社）
歐冠賽季即將開打，F組成為本季的「死亡之組」。（歐新社）

新一季歐洲冠軍聯賽分組抽籤結果揭曉，幾家歡樂幾家愁，有死亡之組、有強強對話、有新兵登場，以下挑出小組賽特別火熱的看點。

熱度☆

阿森納vs朗斯：擁有高人氣的「槍手」阿森納，在沉寂數年後強勢回歸，上賽季勇奪英超亞軍重返歐冠，本季一舉一動都將成為話題；朗斯是家小俱樂部，去年卻在法甲取得夢幻般的戰績，前19戰拿下18勝，高節奏的比賽風格，讓人眼前一亮，這也是他們睽違21年再度打進歐冠。

曼城vsRB萊比錫：上賽季的歐冠霸主曼城，本季依然出色，英超開賽至今已拿下四連勝，有絕對的實力角逐二連霸；RB萊比錫曾培養出哈蘭德（Erling Haaland）、恩昆庫（Christopher Nkunku）等球星，今年則簽下了炙手可熱的新星奧彭達（Lois Openda），讓人期待他在歐冠的表現。

熱度☆☆

那不勒斯vs.皇馬：皇馬作客那不勒斯不僅是兩支強隊的較量，主教練的個人恩怨，更增添話題性。皇馬主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）此前執教那不勒斯慘遭掃地出門，一度流落到埃弗頓，沒想到他能重新執掌皇馬，並且率領銀河艦隊再拿下一座歐冠。

拜仁vs.曼聯：德甲霸主對上英超流量王，拜仁今年最轟動的轉會就是簽下凱恩（Harry Kane），要知道此前與凱恩一直傳出緋聞的正是曼聯。「紅魔」缺少一個強力中鋒久矣，對「大英帝星」凱恩的興趣路人皆知，只可惜熱刺擺明不賣給英超競爭對手，才讓拜仁有機會撿了個便宜。如今，兩支歐洲豪門狹路相逢，誰都丟不起面子，比賽必定火熱精采。

熱度☆☆☆

F組所有比賽：F組絕對是本季的「死亡之組」，巴黎聖日耳曼、多特蒙德、AC米蘭、紐卡索聯四支球隊都有晉級的實力。今年夏天雖然梅西（Lionel Messi）、內馬爾（Neymar）離開，但巴黎聖日耳曼引援做得很出色，加上擁立姆巴佩（Kylian Mbappé）為核心的打法，有機會讓人耳目一新；多特蒙德奔放有活力的打法，在歐冠經常特別來勁；AC米蘭是去年歐冠亞軍，實力絕對不容小覷；紐卡索聯在沙烏地阿拉伯老闆入主後，睽違20年重返歐冠，他們與大巴黎的比賽，將成利雅德與杜拜的另類對決。

英超 巴黎聖日耳曼 梅西

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