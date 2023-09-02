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足球／梅西踢館洛杉磯 票價創MLS史上最貴

體育新聞組／綜合報導
梅西領軍的邁阿密國際對決洛杉磯足球俱樂部票價，寫下美國職業足球大聯盟新高。（Getty Images）
梅西領軍的邁阿密國際對決洛杉磯足球俱樂部票價，寫下美國職業足球大聯盟新高。（Getty Images）

足球巨星梅西（Lionel Messi）在美國掀起狂熱短期看來沒有消退的跡象。根據售票網站TickPick，梅西領軍的邁阿密國際9月3日對決去年冠軍洛杉磯足球俱樂部的比賽票價，將寫下美國足球大聯盟（MLS）新高紀錄。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在梅西加入之前，MLS的平均票價是110美元，而目前的平均價格約為690美元，平均票價大漲了527%。

距離比賽僅剩幾天，觀看梅西對陣去年MLS總冠軍洛杉磯足球俱樂部的最便宜票價是785美元。根據售票網站TickPick，如果沒有梅西，票價就會大幅下跌，例如洛杉磯足球俱樂部之後的一場比賽最便宜票價為151美元，價格便宜了80%。

然而，這可能是票價的上限。TickPick共同CEO高德柏格（Brett Goldberg）告訴CNN，市場「可能會在目前的價格保持穩定，不過由於需求升高，票價仍有上漲的潛力」。

自從梅西轉戰MLS，他的出場經常造成門票價格飆升。上周梅西的例行賽首秀對上紐約紅牛（New York Red Bulls），票價較紐約紅牛平時的價格高出近10倍。

「梅西狂熱」還延伸到了球場外。蘋果公司表示（Apple），自梅西7月加盟邁阿密國際（InterMiami）以來，足球串流套餐的訂閱量飆升。阿迪達斯（Adidas）則表示，對梅西球衣的需求「前所未見」，訂單堆積到10月才能交貨。

梅西 足球 洛杉磯

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