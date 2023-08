傳奇摔角選手外耶特心臟病發 享年36歲 巨石強森心碎發文

美國傳奇摔角選手外耶特(Bray Wyatt)傳出因心臟病 猝逝,享年36歲,令眾多世界摔角迷感到不捨。WWE創意主管Triple H證實這項消息,好萊塢男星巨石強森 也發文表達哀悼。

外耶特本名羅通達(Windham Lawrence Rotunda)他出生於摔角世家,職業生涯共得到5座冠軍。據Fightful報導,外耶特今年2月罹患新冠肺炎,讓他原本就有的心臟問題更加惡化。Triple H表示,他接到外耶特父親的電話,外耶特是在24日去世,希望外界尊重隱私 。

曾是摔角選手的巨石強森也發文寫道,「外耶特去世的消息讓我心碎,我對他和羅騰達家族充滿敬意和愛。我喜歡他的存在、宣傳和比賽方式。他非常獨特、很酷,還有難得的個性,這在瘋狂的職業摔角世界中很難被創造。」

I see you. ⁰

My new @ProjectRock #ProjectIsCalling collection is out now 💀



Unleash your purpose. ⁰

We grind, we grow, we change.



Enjoy the gear!



Available now in the U.S. 🇺🇸

in the link: https://t.co/NZEazlJVrg



Available globally 7-20-23 🌎⁰@UnderArmour #ProjectRock… pic.twitter.com/ChdejGor5t