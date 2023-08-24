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足球／點球未判暴怒？ C羅嗆中國裁判還推場內人員

體育新聞組／綜合報導
羅納度（左）與裁判傅明爭執。（Getty Images）
羅納度（左）與裁判傅明爭執。（Getty Images）

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）23日在亞冠盃附加賽上，率艾納斯以4：2擊敗沙巴布阿赫利，晉級小組賽。他本場比賽多次在禁區被對手犯規，不過中國籍裁判傅明卻沒判12碼罰球，這讓C羅暴怒，上前飆罵並推開想拍照的人。

C羅上半場3次攻入禁區，遭對手撞倒，他不斷向裁判傅明要犯規，但傅明沒有理會他。上半場補時期間，C羅在禁區內倒掛射門，擊中對方手上，按規則應該給一次12碼罰球，但傅明認為對手非故意行為，比賽繼續進行。

C羅在上半場結束後撕掉隊長臂章，跑去和傅明爭執，大罵「把你的眼睛睜開！」醒一醒，還飆出髒話。這時有一名場內人員拿著手機想找C羅自拍，被情緒失控的C羅直接推開。

下半場艾納斯一度陷入1分落後，但第88分鐘時扳成2：2平手，傷停補時再進2球，終場以4：2收下勝利。C羅本場未踢進任何1球，有1記助攻。

比賽結束後，C羅興奮地與隊友一起慶祝，似乎並沒有受這起不愉快的事件太多影響，但他失控辱罵裁判，還推開粉絲的行為，影片在網路上瘋傳，他有可能被亞洲足球協會調查並受到處分。值得一提的是，傅明本場比賽沒有發給C羅黃牌。

C羅 足球

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