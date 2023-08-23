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女足世界盃／西班牙足協主席「吻球員」挨轟 總理批道歉根本不夠

中央社／馬德里22日綜合外電報導
西國足協主席盧比亞雷斯在頒獎典禮的行為引發爭議。（Getty Images）
西國足協主席盧比亞雷斯在頒獎典禮的行為引發爭議。（Getty Images）

西班牙於女足世界盃奪冠後，西國足協主席盧比亞雷斯激動地親吻球星艾爾莫索的嘴。盧比亞雷斯在一片撻伐聲中致歉，但總理桑傑士今天斥責他，稱道歉「根本不夠」。

20日在澳洲雪梨進行的女子世界盃足球賽，西班牙1比0擊敗英格蘭成功奪冠。當天，45歲的西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）在發金牌給球員時，嘴對嘴親吻艾爾莫索（Jennifer Hermoso），引爆西班牙人的怒火。

盧比亞雷斯親吻其他球員的臉頰，或給了她們擁抱。

在記者會上被問到此事時，桑傑士（Pedro Sanchez）說：「我們所看到的，是一種無法被接受的舉動。」

桑傑士說：「我認為盧比亞雷斯的道歉是不夠的，甚至覺得這麼做並不恰當。」桑傑士是社會勞工黨的政治人物，他的政府已經在性騷擾防制上，推行更嚴格的法律。

西班牙足協今天晚間宣布，將視此事為「警急事項」，並於25日召開大會尋求解決方式。

隨著這一吻的爭議不斷加劇，盧比亞雷斯21日在社群媒體發布影片，公開為此事道歉。

「這是在最熱血的時刻做出的行為，我完全沒有任何惡意。在國內我們認為是自然和正常的，但在國外卻引發騷動。」

他說：「我別無選擇，只能道歉，並從中汲取經驗，代表足協的時候要更小心。」他說，他覺得這樣的憤怒是「愚蠢的」。

盧比亞雷斯還稱，他和艾爾莫索「有著良好關係」。

足球 世界盃 性騷擾

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