女足世界盃戰場上的「足球母親」：為孕產權益奮鬥的球員

澳洲球員凱特琳娜．歌莉（Katrina Gorry）與兩歲女兒哈珀（Harper）。 (取材自臉書)

「『足球 母親』不再只是於場邊看孩子踢球，而是帶著孩子上場出征。」2023年女足世界盃 是史上參賽隊伍最多的一屆，以「母親」身分踏上球場的球員更比以往多出許多。女子世界盃30多年的歷史見證了性平在運動領域的崛起和變遷，在男性主導的足球體系，女足球員在爭取薪酬平等與孕產權益方面更是跌跌撞撞，然而如今，更多女性足球員不再需要因育兒而結束職業生涯，而是在球員與母親角色間取得平衡，也用實際行動讓自己的孩子，與廣大的下一代看見她們實踐最閃耀的自我。

在澳洲 隊對上法國隊的八強賽中，澳洲隊30歲中場、綽號「迷你」（Mini）的凱特琳娜．歌莉（Katrina Gorry）在射門進球後望向觀眾席，做出雙臂懷抱嬰兒的搖晃動作——這是她在與遠方的女兒哈珀（Harper）互動；球賽結束後，歌莉抱著與自己身穿相同球衣的哈珀走到球場上，對歡呼的觀眾們揮手致意，為本屆女足世界盃增添一幅可愛溫馨的畫面。

職業運動員成為母親並非容易之事，有些人因體力大量消耗、疲勞與生理問題難以受孕，歌莉便是其中一例。歌莉懷孕過程十分辛苦，在2020年因人工受孕計畫暫離球場，也放棄了代表澳洲出戰2021年東京奧運的機會。經過取卵、移植、懷孕、生產等等辛苦的過程，歌莉終於在2021年8月16日順利生下女兒哈珀。然而生產後的她並沒有離開足壇，2022年，她重返澳洲國家女子足球隊，為今年女足世界盃展開密集的訓練。

冰島國家隊前隊長古納斯多蒂爾是推動女子運動員孕產權益的先鋒。 (美聯社)

歌莉常在Facebook上分享與哈珀的生活和工作照，形影不離的畫面獲得許多粉絲喜愛。在今年女足世界盃當中，哈珀和中場球員巴特（Tameka Yallop）的女兒哈莉（Harley）成為澳洲隊的最佳啦啦隊，在觀眾席為母親們的每一步加油喝采。

以男性主導的足球體系鮮少以女性為考量制定政策，過去若女性球員在職業生涯中懷孕，幾乎都被迫離開足壇。英國杜倫大學研究性別、體育及不平等議題的學者波普（Stacey Pope）表示：「體育職業環境以男性為基礎，男性在性別角色上是養家餬口的經濟支柱，女性則負責照顧和養育，所以女性運動員提早結束職業生涯非常普遍。」

女性被要求在做母親與職業運動員之間做出選擇，間接導致許多女足球員必須等待自己球員生涯結束後才考慮懷孕、甚至因此放棄懷孕，以避免被強制終止球隊合約。國際職業足球員協會（FIFPro）2017年的一項調查發現，3,000多名受訪的女足球員中，只有2%有孩子，其中能獲得生育津貼者更是少之又少，因此約45%球員為了組建家庭而計畫提前退休。

近期爭取孕產權益和薪酬平等最聞名的案例，是冰島國家隊前隊長莎拉．古納斯多蒂爾（Sara Bjork Gunnarsdottir）。古納斯多蒂爾在事業高峰時懷孕，然而所在的奧林匹克里昂女子隊（Olympique Lyonnais Féminin）嚴重缺乏保障「懷孕女性」的政策，她的足球生涯也差點在一夕之間被摧毀。

美國國家隊前鋒摩根（Alex Morgan）與女兒。 (美聯社)

古納斯多蒂爾回憶，2021年3月時她告訴隊醫與物理治療師自己懷孕的消息，卻被告知要對球隊保密，因為當時她還在懷孕5周的早期階段，而接下來還有重要的比賽要踢。之後一個月中，古納斯多蒂爾還是如往常一般訓練，直到幾場比賽期間她連番孕吐，才終於向隊員吐露真相。

「得知懷孕時我感到幸福，但後來現實徹底打擊了我。」 「在這球隊，如果我不能100%被訓練，那麼我就不應該被訓練。」

更讓古納斯多蒂爾難以預料的是，球隊拒絕在她懷孕期間支付薪水；在兒子出生後，更下令禁止古納斯多蒂爾帶孩子上球場。古納斯多蒂爾回憶當時，俱樂部不停對她暗示「球員生孩子並非好事」，讓她深覺被自己效力的球隊背叛，因此，她決定向FIFPro申訴。2022年5月，FIFPro下令里昂隊歸還古納斯多蒂爾應得的薪酬，也從此奠定了女足孕產權益的里程碑。

古納斯多蒂爾申訴之舉間接改善許多球隊過去的沉痾政策，在她之後，FIFPro強制規定球員懷孕期間須支付至少三分之二的薪資、並給予至少14周的產假，也允許有育兒需求的球員帶孩子上球場；有些育兒福利政策中，還可申請保母、協助照顧工作。古納斯多蒂爾認為，球員不該為生育後，職涯的不確定性而感到恐懼，她在「球員論壇」（Players' Tribune）寫道：

「這攸關身為一名工作者、一名女性和一名人類的權益。」 「這場勝利不只代表我，更屬於所有想有孩子的女性球員。」

FIFA影片中母親球員們談及女性足球員作為母親的挑戰。(取材自FIFA)

如今，在2023年女足世界盃看到的是更多的媽媽上戰場，以美國國家隊為例，23位球員當中就有3名母親——前鋒亞歷克斯．摩根（Alex Morgan）、中場克莉絲朵．鄧恩（Crystal Dunn）和中場茱莉．厄茲（Julie Ertz）。其他國家隊也出現母親的身影——牙買加隊中場康雅．普魯默（Konya Plummer）、法國隊中場阿梅爾．馬日里（Amel Majri）、阿根廷門將瓦尼娜．科雷亞（Vanina Correa）及德中場梅拉妮．洛伊波爾茨（Melanie Leuopolz）等人。

體育如同社會縮影，體育領域的性別平權問題若獲得改善，對廣泛社會不平等問題亦將有所助益。學者波普對《BBC》說：「根據研究，球迷認為若球員說出她們面臨的環境問題、並為更多女性爭取權益，這將對性別平權發展產生正面影響，並打破障礙、減少性別歧視。」

「足球母親」（Soccer mom）在美國、加拿大、澳洲等國是一個慣用詞，用來形容那些為了照顧孩子，犧牲掉自己絕大多數的時間、接送孩子參加體育賽事的中產階級郊區女性。如今這些女性足球員創造了另一種「足球母親」的形象，雖然爭取權益之路仍漫漫，女性擁有的薪酬和保障也不如男性足球員多，但很多人不再被迫於「職業」及「母職」之間做出選擇，也不是僅存在於場邊觀看孩子們踢足球，而是帶著孩子上場出征的母親。

今年女足世界盃，FIFA特別發布各國母親球員的採訪片段，這些女性公開談論了女性足球員身為母親的挑戰，也簡述了自己如何與孩子們相處。她們同時強調自己對孩子成為「榜樣」的重要性，如同美國隊前鋒摩根過去受訪時說的：

「我可以帶著女兒一起旅行、一起工作，除了讓她更了解媽媽、培養感情，我的周圍更充滿許多堅強自性的女性，她們每個人，都是孩子的榜樣。」