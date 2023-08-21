女足世界盃／頒獎激吻球員被罵翻 西班牙足協主席：世上到處有白痴

西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯(右)因吻球員惹議。(路透)

西班牙擊敗英格蘭首度抱回世界盃 女子足球 賽金盃，繼男足之後，也成為女足的世界強權，然而在頒獎典禮上西班牙皇家 足球協會主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales），雙手緊抱球隊中場艾爾莫索的頭（Jennifer Hermoso）並親吻對方嘴唇來慶祝，這一幕被不少人罵翻，認為此舉不適宜，盡管外界都提到艾爾莫索是主席多年好友，但她仍是事後在IG表達說：「我不喜歡這樣。」不過，盧比亞雷斯在受訪時不僅不認為自己行為不當，還居然大飆髒話，並說那些罵他的人是「白痴。」

據「英國郵報」報導，盧比亞雷斯先是接受馬卡電台訪問時提到他的這個動作時說，「我和她（艾爾莫索）的吻？這世上到處都有白痴。」

接著又接受節目訪問時，他更是爆粗口，「這是兩個人慶祝時的高潮，我們來這裡不是為了這些混蛋！」他接著說道，「如果有笨蛋，就讓他們繼續胡說八道吧，因為笨蛋比窗戶還多。讓我們關注那些不是笨蛋的人，這是沒有邪惡和見不得人的事。」

整個訪問盧比亞雷斯並未認為自己有做錯任何事。由於西班牙足球實力世界聞名，現年45歲盧比亞雷斯在西班牙地位非常崇高，球員出身的他，2017年成為西班牙皇家足球協會主席，這個協會主導所有西班牙職業聯賽及個各級國家隊的組成。