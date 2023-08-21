女足世界盃／抗癌球員、媽媽選手…回顧7個精采瞬間

西班牙隊成員慶祝奪冠。(新華社)

2023女足世界盃 大幕落下，賽場內外留下了七個令人難忘的故事，讀懂它們，能體會到人生大半。

四次化療 重返賽場

本屆女足世界盃揭幕戰，東道主紐西蘭隊以1：0力克挪威隊，獲得了歷史性的世界盃首勝。在比賽中封堵住挪威隊必進球射門的斯托特（Rebekah Stott）成為焦點，但沒有人想到，兩年前她還在與癌症鬥爭。

2021年2月，27歲的斯托特被確診罹患霍奇金淋巴瘤三期。在職業生涯黃金年齡受此打擊，斯托特沒有消沉。剃掉長髮、手術、四次化療——在最艱難的時刻，她用博客記錄抗癌之旅。5個月後，醫生告訴她，病情得到緩解。

斯托特迫不及待想要回歸球場，哪怕她的身材變形、肌肉萎縮，「當我在治療時，支撐我的是回歸球場的信念。當我有機會回來時，我對自己說——重啟職業生涯吧！」

紐西蘭斯托特（左）兩年前還在抗癌。(Getty Images)

經過不懈努力，斯托特終於站上了女足世界盃賽場。她仍然繼續更新博客，希望激勵更多的癌症患者。她為博客取名「beat it（打敗它）」。

斯托特的故事告訴我們，一個人，有什麼樣的心態，就有什麼樣的人生。

媽媽球員 為母則剛

過去，女足球 員成為母親後，多半會結束職業生涯，但本屆世界盃出現了不少「媽媽」球員，在平衡母親角色與國家隊球員兩個身分間，她們做出了巨大犧牲。

西班牙隊32歲的帕雷德斯(Irene Paredes)的兒子不滿兩歲，她把孩子帶到了世界盃，「當你的孩子還很小，你需要他，他也需要你，謝謝球隊的理解與支持。」

牙買加29歲的馬修斯有3個兒子，當她啟程前，大兒子說：「你為什麼走這麼久，太多天了。」馬修斯的淚水在眼眶裡打轉，「為了我所熱愛的事業，確實要做出犧牲。」

為母則剛。每一個媽媽都是孩子最好的榜樣，媽媽球員在用實際行動告訴下一代：誰都有背負的責任，誰都有閃光的夢想，即便成為母親，也要去為圓夢勇敢閃亮。

澳洲守門員阿諾原來有一隻耳朵。(Getty Images)

聽力障礙 「靜音」上場

8月12日，在進行了十輪PK大戰後，澳洲 隊以7：6艱難戰勝法國隊，歷史上第一次闖進女足世界盃四強，守門員阿諾德（Mackenzie Arnold）撲出四個PK，成為澳洲民眾心中的英雄。

但鮮有人知，阿諾德從小有聽力障礙，直到今年4月，她才安裝了人生中第一副助聽器。阿諾德坦承，走上賽場的自己從不佩戴它們，「因為老想著要去擺弄，注意力會被分散。」

也許專心、沒有干擾，正是門將阿諾德所需要的境界，只有「靜音上場」時，她才會完全集中精神，屏蔽掉所有雜念與噪音，這樣的她才不可戰勝。

阿諾德的故事告訴我們，上天不會總那麼不公，為你關上一道門，必定為你開一扇窗，所有的失去，都會以另一種方式歸來。

一代傳奇 最後一舞

這是巴西傳奇球星馬塔（Marta da Silva）的第六屆世界盃，也是最後一屆。從2003年開始，每屆世界盃，她都沒有缺席。

今年是巴西傳奇球星馬塔最後一屆世界盃。(路透)

從2006年到2010年，馬塔連續5年當選「世界足球小姐」，2018年更是第6次加冕。已獲得女子足壇一切個人榮譽的她，獨缺一個世界盃冠軍。「世界盃對我來說，意味著目標堅定、不屈不撓、絕不放棄。」

遺憾的是，巴西隊小組賽就宣告出局，馬塔也沒能打破自己在世界盃射手榜17球的紀錄，沒能成為六屆世界盃都有進球的第一人。但這又有什麼關係呢？遺憾才是人生常態，站上賽場的馬塔，已經是一座難以逾越的豐碑。

馬塔的故事告訴我們，堅持，是一種強大的力量，它能讓迷茫的人看見希望的光，更能讓無目標者看到遠方。

小將閃耀 未來可期

有老將告別，就有新星閃耀。

在對陣哥倫比亞隊的比賽中，南韓隊隊員凱西·法爾(Casey Phair)以16歲26天的年紀，成為出現在女足世界盃賽場上最年輕的運動員。19歲的帕拉略洛在對陣荷蘭隊時，單騎救主打入一錘定音的進球，將西班牙隊帶進半決賽。20歲的荷蘭人布魯格茨打入了兩個進球，全是漂亮的「世界波」。23歲的宮澤日向打入5球，精湛的表現不僅讓她領跑世界盃射手榜，更讓人看到了日本女足的希望……

日本隊球員宮澤日向（右）是今年世界盃的金靴獎。(新華社)

美韓混血凱西·法爾(右)以16歲26天的年紀，成為女足世界盃最年輕運動員。(歐新社)

充滿活力的年輕一代讓人有理由相信，終有一天，她們能夠站在昔日偶像的肩膀上，鑄就屬於自己的輝煌。

PK制勝 安慰門將

本屆世界盃16強賽，英格蘭女足對陣奈及利亞女足，雙方在120分鐘戰平，比賽進入PK大戰。

奈及利亞隊前4罰丟了2個，英格蘭隊則是4罰失1，凱莉(Chloe Kelly)只要罰中，就能讓英格蘭隊晉級。只見凱莉高抬腿助跑，一腳爆射完成制勝一擊。

進球之後，奈及利亞隊門將捂臉倒地，悲傷之情溢於言表，凱莉第一時間來到她身邊，輕聲安慰，並將她從地上拉起，柔情外溢。

十年磨劍 書寫歷史

世界排名第72位的摩洛哥女足，是史上首支晉級女足世界盃決賽圈的阿拉伯地區球隊，她們每前進一步，都在書寫歷史。

小組賽首戰，雖然0：6慘負德國隊，但賽後，大批摩洛哥球迷在墨爾本冬季的寒風中載歌載舞，無論勝敗，摩洛哥人都在以一種純粹的方式，享受足球。第二場對陣南韓隊，吉賴迪頭球攻門，打進球隊在女足世界盃的第一球，1：0，歷史首勝隨之而來。最後一場，摩洛哥隊擊敗哥倫比亞隊，不可思議地將排名世界第二的德國隊擠在身後，晉級16強，成為本屆女足世界盃最大的「黑馬」。

摩洛哥主帥佩德羅斯說：「希望姑娘們的勝利，能夠讓那些在看球的年輕摩洛哥女孩、阿拉伯地區女孩意識到，你們也可以和她們一樣。」

十年磨一劍，一切皆可能，摩洛哥奇蹟說明，事物的發展需要厚植土壤，只有深深紮根，汲取養料，才會有枝繁葉茂的一天。