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女足世界盃／西班牙奪冠功臣 賽後得知父過世噩耗

中央社／馬德里20日即時報導
卡孟納親吻冠軍獎盃。（歐新社）
卡孟納親吻冠軍獎盃。（歐新社）

西班牙足協表示，在女足世界盃攻進關鍵一球，助西班牙擊敗英格蘭奪下隊史首冠的卡孟納（Olga Carmona），在賽後得知父親過世的噩耗。

法新社報導，23歲後衛卡孟納在澳洲雪梨進行的女子世界盃足球賽冠軍戰，於比賽第29分鐘攻門得分，讓西班牙取得領先，最終就靠這個兩隊在這場比賽唯一的進球，以1：0擊敗同樣在爭奪隊史首冠的英格蘭。

西班牙足球協會（RFEF）發布聲明表示：「西班牙足協針對卡孟納父親過世的消息，深深感到遺憾。」

聲明表示，卡孟納是在女足世界盃決賽後才得知這項噩耗。

聲明指出，在卡孟納和她家人「最悲痛的此時」，西班牙足協「獻上最真誠的擁抱。我們愛妳…妳已成為西班牙足球史的一部份」。

西班牙足協發言人告訴路透，卡孟納的父親久戰後仍不敵病魔，於18日與世長辭。

根據西班牙體育網站Relevo報導，卡孟納的親朋好友決定先暫緩通知她這個壞消息，好讓她專心面對生涯最重要的一場比賽。

卡孟納的母親和兄弟在女足世界盃小組賽期間，曾到紐西蘭看她比賽，但之後匆匆趕回西班牙。一家人19日又趕赴澳洲，為在冠軍賽拚戰的卡孟納打氣。

卡孟納在女足世界盃決賽進球後開心慶祝，當時她掀起球衣，秀出內層衣上以黑色簽字筆寫的Merchi字樣。

最初沒有人知道Merchi代表什麼，直到賽後卡孟納才告訴「西班牙第一台」（La 1）說：「我用那件內層衣來慶祝進球和勝利，那要表達的是，這場勝利是要獻給我其中一個至交的母親，她最近剛過世」。

世界盃 足球 澳洲

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