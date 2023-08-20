女足世界盃／繼德國之後…西班牙男女足都拿過世界盃冠軍

西班牙球員拉婭科迪納（右）與隊友剪破球網慶祝奪冠。（新華社）

西班牙女足昭告世人，從世界盃 新軍到世界盃冠軍，僅需間隔8年！

女足世界盃20日揭曉了最後一個懸念，西班牙隊以1：0戰勝英格蘭隊，加冕女足世界盃新王。西班牙也成為繼德國 之後，第二個男女足均得過世界盃冠軍的國家。

這場巔峰對決是繼1995年和2003年世界盃後，歐洲球隊第三次會師女足世界盃決賽。世界排名第四的英格蘭隊和位居第六的西班牙隊均是賽前奪冠熱門，此番會師決賽也是眾望所歸。

西班牙球員慶祝奪冠。（新華社）

比賽開始，兩支首次參加世界盃決賽的球隊都顯得有些緊張，但隨著比賽的深入，雙方漸入佳境。腳下技術細膩的西班牙隊依然占據控球時間的優勢，速度占優的英格蘭隊進攻也頗有效率，前20分鐘，雙方勢均力敵，各有一次有威脅的射門。

此役的轉折點出現在第29分鐘。西班牙隊中場搶斷後發動反擊，隊長奧爾加·卡蒙娜接隊友傳球，左腳低射破門，西班牙隊以1：0領先。

下半場，西班牙隊錯失一次擴大比分的良機。西班牙隊帶球突入禁區，英格蘭隊員手球犯規，西班牙隊獲得點球，中場大將埃爾莫索主罰，但預判了埃爾莫索罰球線路的英格蘭門將厄普斯將皮球沒收。

撲住點球極大激發了英格蘭隊的士氣，英格蘭隊一度攻勢如潮，但已收縮防線的西班牙隊形成鐵桶之勢，頂住了英格蘭隊的反撲，最終以1：0獲勝，成為繼美國隊、挪威隊、德國隊和日本 隊之後，女足世界盃史上的第五支冠軍球隊。

西班牙隊球員在頒獎儀式後慶祝奪冠。（新華社）

西班牙隊奪冠，也書寫了女足世界盃史上的又一傳奇：2015年，西班牙隊才首次登上世界盃舞台，僅僅8年之隔，新軍已成冠軍。

第六次參加世界盃賽的英格蘭隊，已在連續3屆世界盃賽上晉級四強。在前兩屆世界盃賽上，英格蘭隊分別獲得第三名和第四名，此番獲得亞軍，也創造了該隊的世界盃最好成績。