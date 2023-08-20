女足世界盃／西班牙邦馬特獲金球 英格蘭厄普斯奪金手套獎

邦馬特(左)與厄普斯分別獲金球獎與金手套獎。（新華社）

女足世界盃 20日落下帷幕，各大獎項也隨之出爐。西班牙隊邦馬特（Aitana Bonmati）獲得金球獎 ，日本 隊宮澤日向榮膺金靴獎。

2023年女足世界盃20日晚揭曉了最後一個懸念：西班牙隊以1：0戰勝英格蘭隊，成為女足世界盃史上第五支冠軍球隊。英格蘭隊獲得亞軍，也創造了該隊的世界盃最佳戰績。瑞典隊和澳洲隊分別獲得第三名和第四名。

獲得冠軍的西班牙隊也成為單項獎的最大贏家，獲得了份量最重的金球獎和最佳年輕球員獎。

備受關注的金球獎屬於25歲的邦馬特。這位西班牙隊的中場核心在本屆世界盃賽上打滿全部7場比賽，不僅奉獻了3粒進球和2次助攻，且在場上發揮了數據所無法體現的作用。

出生於2003年11月的西班牙隊前鋒帕拉略洛（Paralluelo）當之無愧地獲得最佳年輕球員獎。這位效力於巴塞羅那隊的小將在本屆世界盃的8強賽和4強賽中均有進球，成為西班牙隊獲勝的奇兵。

23歲的日本隊中場大將宮澤日向以5個進球獲得金靴獎。因日本隊止步8強，僅參加了5場比賽的宮澤日向獲此大獎，彰顯了其突出的個人能力。日本隊還獲得國際足聯的公平競賽獎。

英格蘭門將厄普斯（Mary Earps）獲得金手套獎。厄普斯打滿全部7場比賽，英格蘭女足共失4球，是本屆世界盃四強中失球最少的球隊之一。