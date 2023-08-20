史詩PK大戰10:9 守門員對決 美國颳起「梅西瘋」

美墨聯賽盃冠軍賽最後由守門員對守門員，結束這場OK史詩對決。(擷自FOX Soccer影片)

還能再戲劇性一點嗎？

擁有阿根廷足球 巨星梅西 （Lionel Messi）的邁阿密國際（Inter Miami CF），19日在美墨聯賽盃冠軍賽對戰納許維爾（Nashville SC），正規時間未能分出勝負後進入PK賽，結果雙方名副其實「戰至最後一兵一卒」，兩隊各10名球員全部上場仍未分勝負，最後由守門員互踢，才由邁阿密國際艱辛以10比9勝出，奪下冠軍。

影片來源：YouTube FOX Soccer

梅西本人在23分鐘禁區外圓弧起腳進球，創下來到美國後每場比賽都進球的紀錄，下半場本有機會一錘定音，但勁射中立柱彈出；PK大戰時也是第一個出場，命中球門穩定軍心。

轉戰美國職業足球大聯盟（MLS）的梅西，帶領這支墊底球隊過關斬將，全隊的化學效應越來越佳，人人都像突然開竅，傳球跑位越來越漂亮，球隊信心倍增，終於在將士用命下獲得隊史首冠，這也是美國球隊首次捧起美墨聯賽盃的冠軍。

梅西拿下本屆賽事最佳球員，以及七場比賽共進十球拿下金靴獎。(Getty Images)

梅西拿下本屆賽事最佳球員，以及七場比賽共進十球拿下金靴獎，個人累計職業生涯共44冠，成為史上最多冠軍頭銜的足球員。

邁阿密國際守門員卡倫德（Drake Callender）最後擋下納許維爾守門員潘尼可（Elliot Panicco）的罰球，讓這場比賽最終在守門員對決下比出勝負。

卡倫德表示，他在11輪的PK大戰中盡量保持冷靜。「我就是保持專注，盡可能呼吸保持冷靜。」

梅西及邁阿密國際的好表現已使美國颳起「梅西瘋」(Messi Mania)，不僅賽事門票飆到天價，昨晚社群媒體 X的熱門話題也由梅西盤據。