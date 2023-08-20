足球／梅西1人救全隊 邁阿密國際奪隊史首座冠軍獎盃

邁阿密國際19日獲得美墨聯賽盃冠軍，隊友將梅西拋起慶祝。（Getty Images）

美墨聯賽盃（Leagues Cup）冠軍賽19日晚間舉行，甫加入邁阿密國際（Inter Miami CF）的阿根廷足球 巨星梅西 （Lionel Messi），在比賽第23分鐘就破門，為隊伍取得領先。納許維爾（Nashville SC）法法‧皮柯爾（Fafà Picault）在下半場比賽第57分鐘進球扳平比賽，雙方在正規90分鐘以1：1平手，進入PK點球大戰，雙方纏鬥10顆點球後，邁阿密國際最終以點球進10球，擊敗納許維爾的9球，獲得聯賽冠軍，這也是邁阿密國際隊史第一座聯賽冠軍獎盃。

梅西19日在冠軍賽踢進一球，在PK點球戰也順利破門，為贏球最大功臣。（路透）

賽後，邁阿密國際球員們將梅西拋起歡呼，球隊老闆之一的英國球星貝克漢（David Beckham）也與梅西擁抱慶祝。

邁阿密國際19日獲得美墨聯賽盃冠軍，梅西（前）與貝克漢賽後相擁慶祝。（Getty Images）

美墨聯賽賽制中，若雙方在正規90分鐘平手，將直接踢PK點球戰，沒有30分鐘的延長賽。

邁阿密國際戰績曾是美國職業足球隊伍中墊底之一，在梅西加入後，勝利不斷，如今甚至創隊史紀錄拿下美墨聯賽冠軍，幾乎可說是「一人救全隊」。而梅西個人則是將獲得冠軍獎盃數量推至44座。