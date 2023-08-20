我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪還沒完 中南部多地出現創紀錄高溫 達拉斯恐110℉

新冷戰起點？紐時分析：美日韓防務聲明惹惱中國

足球／梅西1人救全隊 邁阿密國際奪隊史首座冠軍獎盃

體育新聞組／即時報導
邁阿密國際19日獲得美墨聯賽盃冠軍，隊友將梅西拋起慶祝。（Getty Images）
邁阿密國際19日獲得美墨聯賽盃冠軍，隊友將梅西拋起慶祝。（Getty Images）

美墨聯賽盃（Leagues Cup）冠軍賽19日晚間舉行，甫加入邁阿密國際（Inter Miami CF）的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），在比賽第23分鐘就破門，為隊伍取得領先。納許維爾（Nashville SC）法法‧皮柯爾（Fafà Picault）在下半場比賽第57分鐘進球扳平比賽，雙方在正規90分鐘以1：1平手，進入PK點球大戰，雙方纏鬥10顆點球後，邁阿密國際最終以點球進10球，擊敗納許維爾的9球，獲得聯賽冠軍，這也是邁阿密國際隊史第一座聯賽冠軍獎盃。

梅西19日在冠軍賽踢進一球，在PK點球戰也順利破門，為贏球最大功臣。（路透）
梅西19日在冠軍賽踢進一球，在PK點球戰也順利破門，為贏球最大功臣。（路透）

賽後，邁阿密國際球員們將梅西拋起歡呼，球隊老闆之一的英國球星貝克漢（David Beckham）也與梅西擁抱慶祝。

邁阿密國際19日獲得美墨聯賽盃冠軍，梅西（前）與貝克漢賽後相擁慶祝。（Getty...
邁阿密國際19日獲得美墨聯賽盃冠軍，梅西（前）與貝克漢賽後相擁慶祝。（Getty Images）

美墨聯賽賽制中，若雙方在正規90分鐘平手，將直接踢PK點球戰，沒有30分鐘的延長賽。

邁阿密國際戰績曾是美國職業足球隊伍中墊底之一，在梅西加入後，勝利不斷，如今甚至創隊史紀錄拿下美墨聯賽冠軍，幾乎可說是「一人救全隊」。而梅西個人則是將獲得冠軍獎盃數量推至44座。

梅西 足球

上一則

MiLB／張育成回到3A首轟出爐 關鍵2分砲幫助紅襪獲勝

延伸閱讀

足球／梅西滿意美國新生活 沙國富爸爸仍開價要「租他」1年

足球／梅西滿意美國新生活 沙國富爸爸仍開價要「租他」1年
足球／梅西：在邁阿密找到歸屬感，我們很喜歡這座城市

足球／梅西：在邁阿密找到歸屬感，我們很喜歡這座城市
足球／在邁阿密找到歸屬感 梅西暢談在美國踢球心情

足球／在邁阿密找到歸屬感 梅西暢談在美國踢球心情
足球／梅西超遠「貼地斬」 6戰進9球率隊闖決賽

足球／梅西超遠「貼地斬」 6戰進9球率隊闖決賽

熱門新聞

歐尼爾。（路透）

NBA／51歲歐尼爾輕鬆灌籃 發文爭取10天3.5億元合約

2023-08-17 18:45
澳洲女足隊綽號「瑪蒂達」(Matildas)，是女足世界盃期間澳洲隨處可見的加油標語。(歐新社)

女足世界盃／讓足球從冷門變全民話題 誰是「瑪蒂達」？

2023-08-14 07:47
日本女足在本屆世界盃中，成為唯一晉級到16強之後的亞洲球隊。(新華社)

女足世界盃／踢倒西班牙、曾奪冠 日本為何成為亞洲獨秀？

2023-08-12 04:45
英格蘭女足15日訓練畫面。(路透)

女足世界盃／英格蘭vs.澳洲 讓足球回家還是冠軍留在家

2023-08-15 08:27
柯瑞認證「蟻人」愛德華（圖）是他舉辦的訓練營中看過最特別的球員。（Getty Images）

NBA／柯瑞訓練營人才輩出 認證最特別是「蟻人」愛德華

2023-08-11 08:44
著名賭徒出書揭露高球名將米克森在30年間下注運動賭博逾10億元。(美聯社)

高球名將米克森 被爆玩博彩30年下注逾10億

2023-08-11 21:38

超人氣

更多 >
錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開
寫不出賭博程序…中國程序員在越南遭虐 被拔14顆牙

寫不出賭博程序…中國程序員在越南遭虐 被拔14顆牙
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
譴責李玟音檔曝光掀巨浪 「好聲音」母公司市值蒸發14億

譴責李玟音檔曝光掀巨浪 「好聲音」母公司市值蒸發14億
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術