女足世界盃／冠軍賽決戰雪梨 誰將登頂「天王山」？

2023年紐澳女足世界盃冠軍賽將於美東時間20日上午6時舉行。圖為澳洲雪梨場館。（Getty Images）

20日晚，雪梨，澳大利亞體育場，2023女足世界盃 即將落下帷幕。「天王山」之戰的雙方，英格蘭隊和西班牙隊，兩支此前從未進入女足世界盃決賽的球隊，注定將成為歷史的創造者。

本屆世界盃上，西班牙女足展現了傳控足球 的威力，6場比賽她們每場控球率都超過50%，平均控球率達到60%，考慮到目前國際足聯的控球率統計採用「三分法」，即在雙方控球率之外，還有一個對抗狀態下的控球率（一般為10%-20%），因此60%可以說是一個具有「碾壓性」的數字，英格蘭隊的這項數據是55.5%。西班牙隊總共成功完成3597次傳球，場均近600次；相比之下，英格蘭隊6場比賽總共成功完成3116次傳球，場均約520次。

進攻方面，西班牙隊51次射正，43次禁區內射正，打入17球。英格蘭隊35次射正，20次禁區內射正，打入13球（不包括點球大戰）。

單純從數據來看，西班牙隊的火力似乎更猛，禁區內射正是英格蘭隊的兩倍還多。然而，英格蘭隊的效率更高，平均約2.7次射正就可以轉化為一顆進球，而西班牙隊要3次射正才能打進一球。

雙方的攻擊點都很多，此前6場比賽，英格蘭隊7人進球，詹姆斯（Lauren James）、魯索（Alessia Russo）和韓普（Lauren Hemp）都各有三球進帳；西班牙隊不遑多讓，9人進球，赫爾莫索（Jennifer Hermoso）、芮登杜（Alba Redondo）和邦馬特（Aitana Bonmatí）也都有三球在握。

英格蘭王牌射手詹姆斯因紅牌停賽後，將在冠軍賽歸隊。（新華社）

西班牙中場邦馬特目前在本屆世界盃有3顆進球。（路透）

因此，這場決賽如果演變成一場大開大合的對攻戰，對西班牙隊更為有利，而英格蘭隊則希望能在穩固後防的基礎上伺機襲擾，送出致命一擊。

縱觀英格蘭隊本屆女足世界盃的表現，她們低開高走，屢經考驗，大熱不死。決戰之前，英格蘭隊士氣高昂，特別是半決賽擊敗東道主澳大利亞隊，讓「三獅軍團」以衝頂的姿態奔向「天王山」，似乎有去年卡達男足世界盃阿根廷隊的影子。

她們陣容無比齊整，本場比賽，「大殺器」詹姆斯在紅牌停賽後回歸球隊，但在其缺陣的兩場比賽中，圖尼（Ella Toone）在10號位置上表現優異，這留給英格蘭隊主帥韋吉曼（Sarina Wiegman）一個幸福的煩惱。防守線上，英格蘭隊對西班牙隊的進攻威脅不會陌生，效力巴薩隆納女足的布朗絲（Lucy Bronze）和華爾希（Keira Walsh）希望能夠絞殺以巴薩為班底的西班牙隊的華麗鋒線。

英格蘭中場圖尼表現亮眼。（Getty Images）

韋吉曼在前兩場小組賽中使用433陣型，從第三場對陣中國隊開始變陣352，取得不錯效果。對陣西班牙隊，「三獅軍團」或許將延續這樣的陣型配置。

而你永遠猜不透西班牙隊的首發──西班牙隊主帥維達（Jorge Vilda）在6場比賽中，沒有安排一次相同的首發，除了第三門將薩隆（Enith Salón）之外，其餘的22人都有過出場記錄。這場決賽，西班牙隊還會變陣嗎？

最近兩場比賽，帕拉略洛（Salma Paralluelo）是一個關鍵人物，她前面四場比賽首發，後兩場替補，但替補對陣荷蘭隊她攻入制勝球，對瑞典 隊又打入首顆進球，19歲的巴薩隆納前鋒似乎從板凳席登場威脅更大，維達會如何抉擇？

西班牙19歲前鋒帕拉略洛在本屆世界盃兩度踢進關鍵球，表現亮眼。（路透）

另一個變數是普特拉絲（Alexia Putellas），對陣瑞典隊的比賽，普特拉絲首發打了57分鐘後被帕拉略洛換下，在經歷了十字韌帶傷病重新回到球場後，普特拉絲還沒有在一場比賽中打滿過90分鐘。

西班牙明星前鋒普特拉絲傷後復出，上場時間不多。（路透）

在本屆女足世界盃之前，西班牙隊從未贏得一場世界盃的淘汰賽，這次她們一步步刷新歷史打進決賽，面對去年在女足歐錦賽淘汰自己的英格蘭隊，她們希望用一場完美的復仇繼續創造歷史。