女足世界盃／冠軍賽前瞻 足球會「回家」嗎？

圖為英格蘭隊15日在練球。（Getty Images）

20日，2023女足世界盃 將迎來最終決戰。兩支此前從未晉級過女足世界盃決賽的球隊──英格蘭隊與西班牙隊，將向著冠軍發起衝擊。悉尼的澳大利亞體育場，注定會見證新王加冕。

這是時隔20年後，兩支歐洲球隊又一次在女足世界盃決賽相遇。無論哪方奪冠，都將成為繼德國隊之後，第二支將男足和女足世界盃冠軍都收入囊中的隊伍。

歐洲冠軍英格蘭隊無疑是更被看好的一方。2022年，女足歐錦賽四分之一決賽，英格蘭隊就曾2：1擊敗西班牙隊，最終一路高歌猛進捧起冠軍獎盃。本屆世界盃，儘管歐錦賽最佳射手米德（Beth Mead）等數名核心球員因傷缺陣，英格蘭隊依舊展現出超強的陣容深度，小組賽三場全勝後，她們先後淘汰奈及利亞隊、哥倫比亞隊和東道主澳大利亞隊，最終挺進決賽。

雖然球員們都是首次參加世界盃決賽，但英格蘭隊主教練韋吉曼（Sarina Wiegman）有著豐富的決賽經驗，她在2019年世界盃率領荷蘭隊打進決賽。再加上近兩屆女足歐錦賽的決賽，韋吉曼將連續帶隊參加四屆大賽決賽。在韋吉曼帶領下，英格蘭隊能夠在433和343陣型中自由切換，目前打進13球僅失3球（不包括點球大戰），在攻防兩端都展現出頂級水準。快速的攻防轉換，是英格蘭隊最致命的殺招。

英格蘭女足隊總教練韋吉曼19日出席記者會。（Getty Images）

英格蘭隊的一大利好是在八分之一決賽吃到紅牌被停賽兩場的頭號前鋒蘿倫‧詹姆斯（Lauren James）即將解禁復出。21歲的詹姆斯在本屆比賽中已經打進3球、助攻3次，是英格蘭隊內最富衝擊力的球員。

英格蘭是現代足球 的發源地，每當英格蘭隊在重要大賽中取勝，球迷們都會唱起那首經典的助威歌曲「三獅」──「It's coming home, it's coming home（足球回家了，足球回家了）」。在1966年奪得男足世界盃冠軍後，英格蘭隊已經有57年未能出現在世界盃決賽場。英格蘭隊的姑娘們，距離「讓足球回家」，只剩下一步之遙。

「雖然我們遭遇了傷病和其他很多不利因素，但我們總能找到解決問題的辦法。所有球員都很努力，她們想要變得更好並且贏下比賽的願望非常強烈。」韋吉曼說。

相比奪冠大熱門英格蘭隊，西班牙隊起初並不被看好。去年西班牙隊爆發內訌，多達15名球員因反對主教練維達（Jorge Vilda）退出國家隊。最終，西班牙足協選擇力挺維達，15名球員中只有3名球員重返國家隊參加了本屆世界盃。與此同時，球隊頭號球星、兩屆女子金球獎得主普特拉絲（Alexia Putellas）的嚴重膝傷，也給西班牙隊的世界盃前景蒙上陰影。

西班牙女足隊總教練維達19日出席記者會。（Getty Images）

來到世界盃賽場，西班牙足協對維達的信任收到回報。雖然西班牙隊在小組賽曾0：4不敵日本隊，但她們在淘汰賽戰勝了瑞士隊、荷蘭隊和瑞典 隊三支歐洲強隊。6場比賽中，西班牙隊狂攬17顆進球。

西班牙隊隊內有9名球員來自新科女子歐冠冠軍巴薩隆納隊，球隊延續了傳統的傳控打法，傳球數和傳球成功率都在本屆世界盃名列第一。有「女伊涅斯塔（Andrés Iniesta）」之稱的邦馬特（Aitana Bonmatí）整屆世界盃發揮出色，普特拉絲也在半決賽適時回歸首發陣容，這對配合默契的中場搭檔，希望能夠重演2010年男足世界盃巴塞羅那隊中場雙星哈維（Xavier Hernández）、伊涅斯塔帶領西班牙隊奪冠的佳話。

西班牙隊19日在練球，前者為19歲前鋒帕拉略洛。（Getty Images）

此外，球隊19歲前鋒帕拉略洛（Salma Paralluelo）在四分之一決賽和半決賽替補出場奉獻關鍵進球，她的速度和衝擊力極大豐富了西班牙隊的戰術打法，堪稱本屆世界盃的最大發現之一。跟隨西班牙青年隊奪得2018年女足U17世界盃冠軍、2022年女足U20世界盃冠軍後，帕拉略洛有機會成為第一位奪得U17、U20和成年女足世界盃冠軍的球員。

談及去年歐錦賽的失利，維達至今耿耿於懷：「那場比賽我們表現得更好，但結果卻恰恰相反。我們的球隊現在很團結，大家目標一致，就是拿到冠軍。對陣英格蘭隊的比賽，需要我們拿出最好的表現。明天的比賽，會是兩種戰術之間的較量，相信所有人都會為這場決賽拼盡全力。」

這一次，足球能否「回家」？懸念即將揭曉。