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女足世界盃瑞典力克地主奪季軍 總教練如釋重負

中央社布里斯本19日綜合外電報導
瑞典隊總教練格哈德森（Peter Gerhardsson）。歐新社
瑞典隊總教練格哈德森（Peter Gerhardsson）。歐新社

瑞典今天在世界盃女子足球賽季軍賽迎戰地主隊澳洲，終場以2比0擊敗對手，連續2屆奪下世足賽季軍，且是隊史第4座季軍獎盃。總教練說，得知獲勝時有如釋重負的感覺。

法新社報導，瑞典隊總教練格哈德森（Peter Gerhardsson）賽後表示：「這是一場極為重要的比賽，最後10分鐘非常艱辛。」

「因此，當終場哨聲響起、我們獲勝時，有一種如釋重負的感覺，這是一種美妙的感覺。能夠贏得如此重大的比賽，真是太棒了，這場比賽在瑞典受到相當大的關注。」

單場最佳球員羅爾弗（Fridolina Rolfo）說：「我們從第一分鐘起就展現我們是一支較強的隊伍。這場勝利是我們應得的。」

另一方面，這雖然是澳洲女足首度踢進世界盃4強，但總教練葛斯塔夫松（Tony Gustavsson）表示，澳洲必須對這項運動進行長期投資，在本屆世界盃攻下第4名後，澳洲女足正處於「十字路口時刻」。

由於這是澳洲女足歷來最佳世界盃表現，不僅受到全國人民關注，還收穫一大批新球迷。因此葛斯塔夫松說，打鐵要趁熱，現在是澳洲女足把握這股熱潮的良機，否則這屆世界盃的功績就會付諸東流。

他表示：「下一步應該是要投資，長期投資而非速戰速決。很多這些球員也將參加（明年巴黎）奧運，因此我們有必要繼續投資這些球員，並促使很多其他球員毛遂自薦希望成為其中一員。...以真正確保我們從澳洲女足這個十字路口時刻確實獲益。」

澳洲 世界盃 投資

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