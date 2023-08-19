足球／梅西：在邁阿密找到歸屬感，我們很喜歡這座城市

梅西稱在邁阿密踢球很自在。（路透）

阿根廷足球 巨星梅西 （Lionel Messi）轉戰美國職業足球大聯盟（MLS）後，在全美掀起一波梅西熱潮，梅西說在邁阿密找到歸屬感：「我們很喜歡這座城市，也很喜歡球迷們歡迎我們的方式，讓我們更容易融入這裡。」

今年36歲的梅西17日身穿黑色外套，在佛州 的勞德岱堡（Fort Lauderdale）出席記者會，這是他自7月中加盟邁阿密國際（Inter Miami）以來的第一場正式記者會，面對國際媒體。

在這場記者會上，梅西使用西班牙語回答問題，談到這一個月來到美國的心情。梅西說，到美國踢球「是我們全家人一起做的決定。經過我太太跟孩子們同意」。

佛羅里達州的邁阿密都會區，有龐大拉丁裔移民，這樣的環境讓梅西感覺很自在。梅西說：「我們很喜歡這座城市，也很喜歡球迷們歡迎我們的方式，讓我們更容易融入這裡。」

梅西坦言，過去兩年到巴黎踢球，「並不是我願意，我不想離開巴塞隆納」。2021年巴塞隆納隊因為財務危機，無法簽下梅西，才讓他轉隊到法國的巴黎聖日爾曼隊。

梅西表示，到美國踢球一直以來都在家人的考量之中。MLS官網報導，梅西家人在邁阿密擁有房產，不過到目前為止，他與太太及3個兒子還沒有找到固定的落腳處。

梅西19日晚間將率領邁阿密國際隊，客場出戰納希維爾（Nashville），爭奪聯盟盃（Leagues Cup）冠軍。這個盃賽又稱北美聯賽盃、美墨聯賽盃，在美國與墨西哥職業足球的球季中舉行。

初來乍到美國的梅西，將要率領這支剛成立3年的新球隊爭奪加盟之後的第一個盃賽冠軍。媒體預料，這場比賽將擴大梅西在美國掀起的熱潮。梅西說：「這很不可思議的，不只對我來說，對我的隊友跟我們的球迷來說都一樣重要。」