足球／在邁阿密找到歸屬感 梅西暢談在美國踢球心情

梅西在記者會上談到這一個月來到美國的心情。（美聯社）

阿根廷足球 巨星梅西 轉戰美國職業足球大聯盟（MLS）不到一個月，兩天後將爭奪「聯盟盃」冠軍，預料在全美掀起一波梅西熱潮。

梅西（Lionel Messi）今天身穿黑色外套，在佛州 的勞德岱堡（Fort Lauderdale）出席記者會，這是他自7月中加盟邁阿密國際（Inter Miami）以來的第一場正式記者會，面對國際媒體。

梅西今年36歲，去年底世界盃足球賽，剛率領阿根廷拿下冠軍。梅西是世界巨星，生涯獨缺世足冠軍。去年底奪冠，讓生涯7次獲得個人最高榮譽金球獎的梅西，卸下肩頭重擔。

梅西今年7月轉戰美國，是個人職業生涯的重大決定，在此之前他都在歐洲踢球。20多年前，他從青少年時代就效力西班牙的巴塞隆納隊。直到2021年才因為合約問題，轉到巴黎聖日爾曼隊。

在今天這場記者會上，梅西使用西班牙語回答問題，談到這一個月來到美國的心情。梅西說，到美國踢球「是我們全家人一起做的決定。經過我太太跟孩子們同意」。

佛羅里達州的邁阿密都會區，有龐大拉丁裔移民，這樣的環境讓梅西感覺很自在。梅西說：「我們很喜歡這座城市，也很喜歡球迷們歡迎我們的方式，讓我們更容易融入這裡。」

梅西坦言，過去兩年到巴黎踢球，「並不是我願意，我不想離開巴塞隆納」。2021年巴塞隆納隊因為財務危機，無法簽下梅西，才讓他轉隊到法國的巴黎聖日爾曼隊。

梅西表示，到美國踢球一直以來都在家人的考量之中。MLS官網報導，梅西家人在邁阿密擁有房產，不過到目前為止，他與太太及3個兒子還沒有找到固定的落腳處。

梅西19日晚間將率領邁阿密國際隊，客場出戰納希維爾（Nashville），爭奪聯盟盃（Leagues Cup）冠軍。這個盃賽又稱北美聯賽盃、美墨聯賽盃，在美國與墨西哥職業足球的球季中舉行。

初來乍到美國的梅西，將要率領這支剛成立3年的新球隊爭奪加盟之後的第一個盃賽冠軍。媒體預料，這場比賽將擴大梅西在美國掀起的熱潮。梅西說：「這很不可思議的，不只對我來說，對我的隊友跟我們的球迷來說都一樣重要。」