足球／梅西超遠「貼地斬」 6戰進9球率隊闖決賽

梅西踢進一記「世界波」，率邁阿密國際以4：1大勝費城聯合，搶下盃決賽門票。（Getty Images）

阿密國際隊16日在聯賽盃對上費城 聯合，阿根廷足球 巨星梅西 （Lionel Messi）踢進一記「世界波」，率隊以4：1勝出，搶下聯賽盃決賽門票。梅西轉戰美國足球大聯盟（MLS）後，6場比賽累積9次進球，比隊友馬丁尼茲（Josef Martínez）少踢24場，卻並列球隊賽季進球王。

綜合媒體報導，本場比賽第20分鐘，梅西在中場接到隊友傳球，在31.8公尺處突射冷箭，足球貼著地面鑽進球門側網，為邁阿密國際首開紀錄。據「Opta Sports」統計，這是梅西俱樂部生涯第713顆進球，距離只僅次2012年對馬略卡的32公尺進球。最終邁阿密國際以4：1大勝費城聯，成功挺進聯賽盃冠軍戰。

What can't he do?! 🐐



Make it NINE goals in six games for Leo Messi. pic.twitter.com/HLf3zBFTmV — Major League Soccer (@MLS) 2023年8月15日

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來到MLS後，梅西6場比賽累計9次球及1次助攻，他的出賽數比馬丁尼茲少24場，卻並列隊內進球王。隊史進球王是梅西的昔日國家隊戰友伊瓜因（Gonzalo Higuain），他在邁阿密國際總共進29球。這段期間，在梅西的帶動下邁阿密國際6戰拿到5勝、共踢進21球；梅西加盟之前，邁阿密國際22場比賽只拿5勝、共進22球，可見球王的影響力之大。

此外，梅西的高人氣，也可以從網路流量看出差距，本場比賽梅西進球的影片在官方粉專上架僅一小時，就突破200萬點閱；其他4球的影片，平均只有10萬次點閱。