足球瞭望／曼城引援進化 變身聰明土豪

英超新賽季開打，曼城能在哈蘭德領軍下再次奪冠嗎？（歐新社）

曼城隊上賽季完成了英超 三連霸及三冠王（歐冠、英超、足總杯）的壯舉，擺脫了過去土豪的形象，晉身足壇豪門。不過，本賽季京多安（Ilkay Gundogan）、馬赫雷斯（Riyad Mahrez）的離隊影響不小、開季社區盾杯輸給阿森納，以及聯賽首戰德布勞內（Kevin De Bruyne）受傷，給衛冕軍帶來小小的隱憂。

曼城真正的靈魂人物是主帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola），球員就像棋盤上的棋子，各自執行他的意志。

在瓜帥的體系下，京多安除了能組織、控制比賽節奏，插上進攻更是曼城重要的得分手段。京多安合約到期後，曼城找來科瓦契奇（Mateo Kovacic）頂替，他的經驗豐富，能像小坦克般向前推進，可謂是不錯的引援。

後防線兵強馬壯的曼城，今年繼續在中後衛引援，花9000萬歐元買來了在世界盃 大放異彩的格瓦迪奧爾（Josko Gvardiol）。格瓦除了防守技巧好之外，身體協調性及彈性極佳，經常用特技般的動作將球截下來；同時，他是難得的左腳將，右腳能力也不俗，甚至能帶球突破；更讓人稱道的是他的預判能力，可能是小時候踢過前鋒，他特別能猜到對手的心思，提前卡位防守。

另外，曼城還在積極追求西漢姆聯的帕奎塔（Lucas Paqueta），尤其在德布勞內恐因傷缺陣一段時間後，這筆交易成為重中之重。帕奎塔視野開闊，能盤帶、有護球能力，而且傳球不拖沓，能送出漂亮的直塞球。他能做到後場到中場的推進，並送出威脅球，如果這時候加盟，正好能暫時填補京多安、德布勞內的空缺。

可是，曼城喊價7000萬英鎊與西漢姆聯要價8500萬英鎊差距頗大，距離轉會窗關閉還有兩周，而且英超聯賽已開跑，西漢姆聯肯定不會輕易鬆口降價，所以帕奎塔能否加盟，就看曼城的決心是否足夠強大。

近兩年，曼城的轉會操作已脫離土豪，進化為聰明的土豪。面對頂級天賦的年輕球員，他們願意豪擲千金；同時，他們也敢花一、兩千萬刮彩票，過兩年打不上主力再賣掉。這都是因為曼城擁有點石成金的瓜帥，經過他調教兩年，幾乎所有球員身價都會漲，這讓球隊能更大膽地操做，形成正向循環。