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女足世界盃／掀足球旋風 紐西蘭觀戰人數創紀錄

中央社／威靈頓16日電
4萬3217名觀眾在奧克蘭伊甸球場見證西班牙淘汰瑞典。（路透）
4萬3217名觀眾在奧克蘭伊甸球場見證西班牙淘汰瑞典。（路透）

紐西蘭足球協會今天表示，女子世界盃足球賽（Women's World Cup）在共同主辦國紐西蘭掀起足球旋風，觀賽人數創下紀錄。

法新社報導，西班牙昨天2比1驚險淘汰瑞典的4強賽，吸引滿場4萬3217名觀眾在奧克蘭伊甸球場（Eden Park）觀戰，追平紐西蘭男女足最多觀賽人數紀錄。

女子世界盃足球賽剩下的比賽將轉往澳洲舉行，足球主辦人員表示，在紐西蘭舉行的29場比賽共有超過70萬人現場觀戰。

紐西蘭足球協會執行長普拉尼爾（Andrew Pragnell）表示：「這項賽事讓紐西蘭人對足球、特別是女足的看法產生了巨大變化。」

4萬3217名觀眾在奧克蘭伊甸球場見證西班牙淘汰瑞典。（美聯社）
4萬3217名觀眾在奧克蘭伊甸球場見證西班牙淘汰瑞典。（美聯社）

開幕日紐西蘭在奧克蘭擊敗挪威之戰，吸引4萬2137人到場觀賽，打破觀眾人數紀錄。

西班牙16強痛宰瑞士與瑞典在8強力挫日本之戰，都吸引伊甸球場滿場4萬3217人進場觀賽，與今天4強賽的人數相當。

普拉尼爾表示：「從在伊甸球場舉行的歷史性開幕戰、紐西蘭國家女子足球隊（Football Ferns）擊敗挪威之戰開始，這場賽事為國際足球總會（FIFA）女子世界盃足球賽樹立了新標準。」

他表示，紐西蘭還在2022年主辦過女子板球和橄欖球世界盃，證明紐西蘭可以「舉辦世界級的重大賽事」。

4萬3217名觀眾在奧克蘭伊甸球場見證西班牙淘汰瑞典。（路透）
4萬3217名觀眾在奧克蘭伊甸球場見證西班牙淘汰瑞典。（路透）

足球 世界盃 瑞典

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