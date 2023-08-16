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女足世界盃／最後一張冠軍戰門票 澳洲知己知彼、英格蘭占上風

中新社／北京16日電
英格蘭15日訓練畫面。（路透）
英格蘭15日訓練畫面。（路透）

女足世界盃美東時間16日早上六點四強賽，由東道主澳洲和奪冠熱門英格蘭對決。這兩支球隊此前均未進入過女足世界盃決賽，因此此役之後必有一支球隊將改寫歷史。

澳洲隊僅缺席了1991年的首屆女足世界盃。儘管該隊曾連續在2007年、2011年和2015年3屆世界盃賽上挺進八強，但其世界盃最好成績也止步八強。 

為了能在家門口的世界盃賽上取得突破，澳洲隊多年磨一劍，打造出目前的「黃金一代」——該隊絕大多數球員在歐美聯賽效力，球員個人能力出眾，球隊整體實力得到大幅提升。

東京奧運上，初露鋒芒的「黃金一代」闖入四強，創造了澳洲女足在世界大賽中的最佳戰績。

澳洲15日訓練畫面。（路透）
澳洲15日訓練畫面。（路透）

在本屆世界盃賽上，澳洲隊漸入佳境。小組賽中，她們雖以2：3負於奈及利亞隊，但以4：0大勝東京奧運冠軍加拿大隊，最終以小組頭名身分晉級。16強賽中，她們以2：0完勝丹麥隊，後者曾在小組賽中戰勝中國隊。8強賽，面對世界排名第五的奪冠熱門法國隊，她們力保城門不失，最終通過PK大戰獲勝。

在澳洲女足歷史性地闖入世界盃四強後，有關東道主奪冠的說法漸成熱門。但英格蘭隊顯然不是這一觀點的支持者。

世界排名第四的英格蘭隊是第六次參加女足世界盃賽，近兩屆均殺進四強。但英格蘭女足也與澳洲隊一樣，從未進入過世界盃決賽。因此，此役同樣是英格蘭隊改寫歷史的機會，她們必將全力以赴。

憑藉去年在女足歐錦賽上奪冠，英格蘭隊成為本屆世界盃的奪冠熱門。但在前5輪比賽中，英格蘭隊的表現卻與外界的期望有不小差距。小組賽上，除了以6：1戰勝中國隊外，英格蘭隊對海地隊和丹麥隊均是一球小勝，表現平平。

16強賽，面對世界排名第40位的奈及利亞隊，英格蘭隊破門乏術，最終通過PK大戰僥倖過關。8強賽迎戰八強中世界排名最低的哥倫比亞隊（第25位），她們率先失球，最終以2：1艱難取勝。 英格蘭女足本是一支身體優勢明顯、攻防速度快、衝擊力極強的球隊，但在本屆世界盃賽上，這個新科歐錦賽冠軍在大多數時候似乎丟失了以往恣意縱橫、勇往直前的霸氣和激情。

在與奈及利亞隊之戰中，英格蘭隊鋒線尖刀、本屆世界盃已貢獻3進球3助攻的勞倫·詹姆斯被紅牌罰下，此役依然不能上陣。與之形成對比的是，因傷缺席小組賽的澳洲隊當家球星薩姆·克爾在淘汰賽開始後傷癒復出，有望在對英格蘭之戰中回歸主力之位。

澳洲女足目前有多達9名球員在英格蘭女足超級聯賽效力，因此，雙方隊員大多知己知彼。兩隊最近一次交手，是在今年4月的一場友誼賽中，澳洲隊以2：0獲勝，終結了英格蘭隊近兩年來在30場國際比賽中的不敗記錄（25勝5平）。

從紙面實力來看，英格蘭隊依然占據上風。但此前略顯低迷的英格蘭隊若不能在此役「覺醒」，將有可能成全東道主再次改寫歷史。

世界盃 澳洲 東京奧運

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