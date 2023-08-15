女足世界盃／冠軍就在眼前 西班牙教頭：我們值得站在這個位置

西班牙隊球員帕拉略洛（左二）射門得分。(新華社)

西班牙隊15日在2023女足世界盃 半決賽中憑藉最後10分鐘的兩粒進球2：1擊敗北歐勁旅瑞典 隊，歷史首次闖入決賽。「這是歷史性的一晚。」西班牙隊主教練比爾達賽後表示西班牙女足值得站在這個位置。

「我們上半場被控制了，這不是我們所期望的。」比爾達回顧比賽時說，「下半場我們希望有所改變，所以我們想到了帕拉略洛，她為隊伍帶來了全新的變化。」

在第57分鐘替補登場的帕拉略洛繼8強賽後再次成為球隊關鍵人物，這位效力於巴薩女足的19歲小將在本場比賽中展現驚人的爆發力，在前場憑藉速度優勢積極拚搶，終於在第81分鐘打破僵局。

賽後記者會上比爾達毫不吝嗇對這位年輕人的誇獎：「我不需要告訴你她的實力有多強，要知道她很年輕，她在速度上天賦異稟，沒人知道她的未來會是什麼樣。」

「這是一場非常艱難的比賽，我們在賽前就預料到會遭遇很強的阻擊，瑞典隊球員很強壯，她們攻守轉換也非常快。」帕拉略洛表示為西班牙隊踢進本場首個進球時像一個「神奇時刻」，「我感到十分激動，也為自己驕傲，現在我們離最終的勝利只差一步。」

談到將在雪梨進行的「巔峰對決」，比爾達表示：「比賽是一個學習過程，對我而言，這個過程讓我們變得更加強大。而現在需要把過去存檔，開始考慮未來。」