女足世界盃／PK激戰10輪 澳洲「英雄門將」有聽力秘密

澳洲門將阿諾德是澳洲闖進四強的大功臣。（Getty Images）

這是澳洲 人為之瘋狂的一天。8月12日晚，在進行了十輪PK大戰後，澳洲隊以7：6擊敗法國隊，歷史上第一次闖進女足世界盃 四強，守門員阿諾德（Mackenzie Arnold）成為最大功臣。

這場比賽，29歲的阿諾德發揮神勇，120分鐘的常規時間和加時賽，她擋住了法國隊多個必進球，0：0力保城門不失。在令人窒息的PK大戰中，她更是撲出了四個球。

這場比賽，歷時三個小時才決出勝負。窒息的PK大戰更是讓現場的空氣凝固。

阿諾德先後撲出了巴沙和佩里塞的球，而她自己主罰的球卻擊中了門柱……直到第九輪。

澳洲門將阿諾德（右）成功撲球。（新華社）

澳洲門將阿諾德（右）成功撲球。（新華社）

達利的PK被阿諾德撲出，但主裁判定阿諾德提前移動，要求重罰。阿諾德再次精準判斷出達利的射門方向，撲出PK……最終，澳洲隊以7：6淘汰法國隊。

當布里斯班球場大屏上出現阿諾德榮膺本場「最佳球員」時，現場觀眾發出了山呼海嘯般的吶喊。那一刻，阿諾德成為了澳洲人心中的英雄。

「這種感覺我以前從未有過。我為自己是澳洲人而感到自豪。我已經不知所措了。能幫助到球隊我很高興，我為我的球隊驕傲。罰丟PK雖然遺憾，但我很快做了調整，繼續做好自己接下來的本職工作。」阿諾德說。

主帥古斯塔夫森更是對愛將讚不絕口：「阿諾德鎮靜、勇敢，而且在錯失良機後能迅速集中精神，並改變了賽果，我為她高興。」

「自己沒罰進，還撲出四個，心理太強大了！」記者席上，大家不停用「難以置信、脊背發麻、坐過山車、太戲劇了」來形容阿諾德的表現。

但很少人知道，場上表現神勇的阿諾德是位聽障人士。

阿諾德從小就有聽力障礙，但她不知道這會對自己的生活產生多大影響，直到今年4月，她才裝上了助聽器。

4月16日，阿諾德在自己的社交媒體上發了一段影片，分享了自己4月15日在英國一家機構接受測試，並安裝人生中第一個助聽器的過程。

她這樣寫道：「我最親近的人都知道，我回避這一天很久了，昨天我去佩戴了助聽器，雖然這是我需要習慣的事，但對這個小小的調整，我心存感激。」

就在澳洲女足打進四強當晚，阿諾德這條4個月前發的影片，再次被球迷翻看，後面多出了不少暖心留言，大家紛紛感謝阿諾德的分享與激勵：「在社交媒體上公開這件事非常勇敢，更鼓舞人心，你給予了他人力量。」

這並非阿諾德第一次談論自己的聽力。去年，曾有網友問她：「人們對你有什麼不了解的事嗎？」阿諾德坦言：「我的聽力不太好，我不會撒謊。」

其實，在上一場對陣丹麥的16強賽，阿諾德就沒佩戴助聽器上場，她的解釋是，如果戴著，注意力會從比賽中轉移，因為會過多地擺弄它們。「我大部分時間都不戴它們踢球，我一直認為不戴是正常的。」

也許專心、沒有干擾，正是阿諾德所需，當她把注意力完全集中在賽場，屏蔽掉所有雜念、噪音，場上的她才不可戰勝。

在7：6險勝法國隊後，有記者問阿諾德，澳洲會贏得冠軍獎盃嗎？她的回答毫不含糊：「那是當然！」

上天不會總那麼不公，為你關上一扇門，必定為你打開一扇窗，所有的失去，都會以另一種方式歸來。阿諾德的故事正是這樣。