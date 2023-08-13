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女足世界盃／英格蘭逆轉勝 澳洲PK贏法國晉4強

體育新聞組／綜合報導
英格蘭前鋒魯索（左）表現精采。（美聯社）
英格蘭前鋒魯索（左）表現精采。（美聯社）

世界盃女足賽奪冠大熱門英格蘭12日在8強賽出戰哥倫比亞，雖然讓對手先馳得點，但在上半場結束前及下半場分別攻進1球，終場以2：1擊潰對手，接著將在4強賽對決地主隊澳洲

哥倫比亞中場桑托斯（Leicy Santos）在上半場第44分鐘時，在英格蘭禁區外接獲隊友傳球，盤球後一記刁鑽遠射破網，助球隊先馳得點。

不過，英格蘭前鋒韓普（Lauren Hemp）在上半場傷停補時階段第6分鐘時，把握哥倫比亞門將未抓緊球的機會，在門前亂軍中射門破網，助英格蘭扳成1：1平手。

在下半場第63分，英格蘭前鋒魯索（Alessia Russo）在禁區接獲隊友傳球，接著在球門前起腳射門破網，隨後英格蘭以2：1領先至終場。

此外，地主國澳洲迎戰法國，兩隊一直沒能得分而纏鬥120分鐘，澳洲最終在PK大戰以7：6擊敗法國，首度晉級4強。

澳洲門將阿諾德（Mackenzie Arnold）撲下對手3次射門，但輪到自己罰球時，卻戲劇性踢中門柱。最終由澳洲隊文恩（Cortnee Vine）射進關鍵一球，把澳洲送入4強賽，將對決英格蘭和哥倫比亞當中的勝者。

英格蘭前鋒魯索（左）表現精采。（美聯社）
英格蘭前鋒魯索（左）表現精采。（美聯社）

澳洲 世界盃

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