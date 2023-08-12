女足世界杯／踢倒西班牙、曾奪冠 日本為何成為亞洲獨秀？

日本女足在本屆世界盃中，成為唯一晉級到16強之後的亞洲球隊。(新華社)

中國女足在本屆世界盃 出線後，核心球員王霜賽後接受採訪時曾提出這樣一個疑問：為何日本 女足換了一批又一批的球員，卻依然能夠保持穩定的球風和實力？

誠然，參加本屆世界盃的五支亞洲球隊整體表現欠佳，但一枝獨秀的日本女足成為「亞洲之光」。儘管8強賽憾負瑞典 隊就此止步，但作為本屆世界盃表現最優的亞洲球隊，日本女足已然讓外界刮目相看、成為世界女子足壇一支不容小覷的力量。

2011年世界盃連剋德國、瑞典、美國三支「巨無霸」球隊奇跡般地奪冠後，日本女足2015年又獲得了世界盃亞軍。隨後日本女足也曾遭遇低谷，四年前世界盃止步16強。本屆世界盃她們躋身8強，且小組賽三戰全勝、打入11球未丟一球，展現出強勁復甦勢頭。

當今世界女子足壇已是歐美球隊天下，較之上屆世界盃8強全部為歐美球隊，本屆世界盃日本女足在8強中占據一席之地、成為亞洲「獨苗」，這與其傳承和創新齊頭並進不無關係。

日本女足一直以「小快靈」著稱。本屆世界盃，面對西班牙隊防守反擊、挪威隊傳控壓制，她們腳下技術細膩嫻熟，往往能夠通過靈活跑位攻破對手防線，利用精準傳球尋找空間展開進攻。若不是8強賽點球罰丟且還為瑞典隊送點，日本女足大有希望晉級4強。或許可以說日本女足沒有一流的身體條件，但她們的技術足以稱得上一流。

正所謂一種體系下踢不出兩種足球，世界範圍內男足運動遠早於女足開展，一國或地區男足培養體系的建構往往決定著這裡女足發展的上限。日本足球以技術流見長，在競爭更為激烈的男足世界盃取得顯著成效。這一經驗在女足賽場得到了很好複製，日本男女足在世界盃「雙殺」西班牙隊絕不是單純的巧合。

當然，在傳承日本足球底蘊的基礎上，日本女足運動也在不斷創新。2019年女足世界盃後，為了縮小與歐美球隊差距，日本足協加快了女足職業化步伐。2021年日本首個女足職業聯賽WE聯賽正式啟動，以資金補助等方式吸引高水平選手加入，派隊赴歐洲交流學習，加強基層女足教練培養，在賽制上採取與國際接軌的跨年賽制。

上海女足主教練、日本女足名宿高倉麻子曾表示，如果聯賽沒有做好，那麼國家隊肯定不會非常強大，因為這才是提昇的基礎。據統計，本屆世界盃小組賽日本隊11顆進球中，10顆來自WE聯賽球員，足以見得職業化發展對日本女足國家隊成績的助益。

同時，日本足協還設立「日本女足海外強化指定選手」制度，通過資金支持等多種方式鼓勵女足運動員「留洋」。以眼前這支國家隊為例，「留洋」球員幾乎覆蓋了各個年齡層、各個位置，堪稱質、量兼備。