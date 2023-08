女足世界盃／國寶無尾熊加持 預測澳洲擊敗法國闖4強

2023年FIFA女子世界盃 足球賽進行到8強階段,地主國之一的澳洲 將對上法國隊,而該國一處野生動物保護區也讓澳洲國寶無尾熊預測賽果,繼先前成功預測澳洲隊在16強獲勝後,這隻無尾熊又做出「澳洲勝出」的預測。

路透報導,這隻名叫「瑪蒂達」(Matilda)的無尾熊居住在澳洲「可倫賓野生動物保護區」(Currumbin Wildlife Sanctuary),園區的工作人員仿效各國在重大國際體育賽事期間利用動物預測賽果的行為,在瑪蒂達攀爬的樹枝兩側掛上對戰國家的橫幅,並憑藉牠會先往哪側移動來預測賽果。

澳洲國寶無尾熊預測國家隊將在女子世界盃8強擊敗法國。(取材自X平台)

身為地主國之一的澳洲隊本屆女子世界盃表現出色,小組賽取得2勝1敗的成績,16強遇上丹麥隊時瑪蒂達預測澳洲隊將獲得勝利,最終澳洲隊就真的以2比0晉級8強。

A koala named Matilda has predicted that Australia will beat France in the Women's World Cup quarter-final at Brisbane Stadium #FIFAWWC pic.twitter.com/aAojYu6qsM