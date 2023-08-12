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女足世界盃／國寶無尾熊加持 預測澳洲擊敗法國闖4強

TVBS新聞網／編輯張君堯報導
澳洲國寶無尾熊「瑪蒂達」。（取材自X平台）
澳洲國寶無尾熊「瑪蒂達」。（取材自X平台）

2023年FIFA女子世界盃足球賽進行到8強階段，地主國之一的澳洲將對上法國隊，而該國一處野生動物保護區也讓澳洲國寶無尾熊預測賽果，繼先前成功預測澳洲隊在16強獲勝後，這隻無尾熊又做出「澳洲勝出」的預測。

路透報導，這隻名叫「瑪蒂達」（Matilda）的無尾熊居住在澳洲「可倫賓野生動物保護區」（Currumbin Wildlife Sanctuary），園區的工作人員仿效各國在重大國際體育賽事期間利用動物預測賽果的行為，在瑪蒂達攀爬的樹枝兩側掛上對戰國家的橫幅，並憑藉牠會先往哪側移動來預測賽果。

澳洲國寶無尾熊預測國家隊將在女子世界盃8強擊敗法國。（取材自X平台）
澳洲國寶無尾熊預測國家隊將在女子世界盃8強擊敗法國。（取材自X平台）

身為地主國之一的澳洲隊本屆女子世界盃表現出色，小組賽取得2勝1敗的成績，16強遇上丹麥隊時瑪蒂達預測澳洲隊將獲得勝利，最終澳洲隊就真的以2比0晉級8強。

澳洲隊8強的對手將是法國隊，後者本屆賽事尚未嘗過敗績，16強更以4比0痛宰摩洛哥，不過可倫賓野生動物保護區選擇再度讓瑪蒂達進行預測，只見牠毫不猶豫地往澳洲隊的橫幅走去，無疑為球隊注上一劑強心針。

除了澳洲和法國，女子世界盃8強其餘對戰組合包含日本和瑞典、西班牙和荷蘭（前者以2比1獲勝）以及英國和哥倫比亞。假如澳洲隊真的照著瑪蒂達的預測、打敗法國隊晉級4強，將會是澳洲隊在女子世界盃取得的最佳成績。

女足世界盃／國寶加持！無尾熊預測「澳洲將擊敗法國」首闖4強

TVBS新聞網

澳洲 世界盃 瑞典

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