女足世界盃／日本淘汰1：2惜敗瑞典 所有前封后國家全部出局

瑞典後衛伊利斯緹第32分鐘近射破網首開紀錄。（Getty Images）

亞洲傳統強隊日本 隊11日在世界盃 女足8強賽迎戰北歐勁旅瑞典 ，以1：2落敗。瑞典下一場將於15日對上首度晉級世界盃4強的西班牙。

瑞典與日本在本屆紐澳世界盃8強前均未嘗敗績，過去8場對戰各獲2勝4度踢平，也不分軒輊，但最近兩次交手都是瑞典獲勝。

這場比賽瑞典後衛伊利斯緹（Amanda Ilestedt）第32分鐘近射破網首開紀錄，幫助球隊取得領先優勢。下半場開賽後不久，中場安格爾達爾（Filippa Angeldal）51分鐘時罰球破網再下一城。

一路落後的日本隊，在比賽76分鐘時得到罰球機會，植木理子操刀卻中柱。11分鐘後，中場林穗之香終於在門前補射得手，縮小落後差距，可惜最終仍無法改變戰局而落敗。

日本和瑞典的8強賽堪稱本屆世足賽一場焦點大戰，雙方此役控球率都是50％，但瑞典全場15次射門、6次射正優於日本的11次射門、3次射正。

瑞典在8強賽擊敗2011年冠軍日本後，所有前冠軍隊都已出局，確定今年冠軍將是史上從未奪冠隊伍。但瑞典隊若要拿下殊榮，得先在4強賽擊敗西班牙。

西班牙稍早8強戰經加時賽後才以2：1力克荷蘭，首度闖進世界盃4強。