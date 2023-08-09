女足世界盃／冠軍應該是日本的了？8強唯一奪冠過球隊

圖為日前日本隊慶祝贏了挪威。（歐新社）

女足世界盃 8日晚結束16強淘汰賽，亞洲「獨苗」日本 成為8強中唯一一支世界冠軍球隊，並迎來再次獲得世界盃冠軍的良機。

晉級本屆世界盃8強的球隊是：西班牙、日本、荷蘭、瑞典 、澳洲、英格蘭、哥倫比亞、法國。歐洲依然是最大贏家，占了8強中的5席，美洲、亞洲、大洋洲各有一支球隊。在小組賽中表現神勇的非洲軍團遭遇滑鐵盧，3支晉級16強的球隊全軍覆沒。

4獲世界盃冠軍、並4次摘取奧運金牌的美國止步16強，是淘汰賽首輪賽事爆出的最大冷門。在16強淘汰賽，美國隊迎戰世界排名第三的瑞典隊，雙方在90分鐘的常規時間和30分鐘的加時賽內互交白卷，最終PK大戰，美國以4：5告負出局，創該隊的世界盃最差戰績。

同樣是在16強賽中，同樣是世界盃和奧運雙料冠軍的挪威以1：3輸給日本，也結束本屆世界盃之旅。另一支世界盃和奧運雙料冠軍德國，以及東京奧運冠軍加拿大，更是在小組賽中就提前出局。至此，在參加本屆世界盃的5支奧運、世界盃冠軍球隊中，僅有2011年的世界盃冠軍日本隊晉級8強。

儘管參加本屆世界盃的5支亞洲球隊整體表現欠佳，但一枝獨秀的日本隊以一己之力挽回了亞洲球隊的顔面。日本隊不僅強勢挺進8強，且堪稱是迄今為止本屆世界盃32強中表現最好的球隊。

目前，日本隊進14球失1球，在32強中進球最多、失球最少。在小組賽和1/8決賽中，日本隊所表現出的整體作戰能力和突出個人技術令人印象深刻，成為不少球迷心中的奪冠熱門球隊。

在8強賽中，日本將迎戰瑞典隊。雖然瑞典淘汰了美國，但這場勝利並非是因為瑞典實力強大，而是美國太過低迷。從瑞典此役的表現來看，並無戰勝日本的足夠砝碼。一旦日本挺進四強，將迎戰荷蘭與西班牙之戰的勝者，很可能是西班牙。而在小組賽上，日本隊曾以4：0橫掃西班牙隊。

位於上半區的日本隊若進入決賽，將面對下半區的突圍者。事實上，本屆世界盃淘汰賽上半區的整體實力明顯高於下半區。最終下半區無論是英格蘭、法國還是澳洲、哥倫比亞晉級決賽，日本隊都有足夠的底氣與之一戰。

在本屆世界盃開幕前，日本足協官員曾表示，現在時機已經成熟，日本女足將在本屆世界盃賽上努力奪回冠軍寶座。如今看來，此言不虛。

8月11日，本屆世界盃將在休戰兩天後打響8強賽，日本將迎戰瑞典。