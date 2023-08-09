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女足世界盃8強出爐 歐洲5席、中北美掛蛋

體育新聞組／綜合報導
女足世界盃8強
女足世界盃8強

女足世界盃16強賽，8日進行法國對戰摩洛哥，及哥倫比亞對決牙買加的比賽，其中法國及哥倫比亞勝出，8強球隊包括西班牙、荷蘭、日本瑞典、英格蘭、哥倫比亞、澳洲、法國正式出列。8強中，歐洲占五席，另三席為南美洲哥倫比亞、亞洲日本，及大洋洲澳洲，而這回中北美洲與非洲全在8強門外。

中央社引述法新社報導，法國7日對戰摩洛哥，在上半場第15分鐘，法國前鋒迪亞尼（Kadidiatou Diani）便在球門前頭錘破網，助球隊先馳得點，接著隊友達里（Kenza Dali）及勒索默（Eugenie Le Sommer）分別在第20及第23分鐘各攻進一球。

法國在女足世界盃16強面對實力遠遜於己的摩洛哥，在上半場就接連攻下3球，下半場再...
法國在女足世界盃16強面對實力遠遜於己的摩洛哥，在上半場就接連攻下3球，下半場再進1球，終場以4：0痛宰對手。圖為法國前鋒迪亞尼。（新華社）

法國在上半場便以3：0遙遙領先摩洛哥，在下半場第70分鐘勒索默接獲隊友高吊傳球，在球門前頭錘再次破網，法國終場以4：0淘汰對手。

法國將於12日在阿得雷德舉行的8強賽出戰地主隊澳洲。

哥倫比亞對戰牙買加，兩隊在上半場都沒有進球。下半場第51分鐘時，哥倫比亞隊長、前鋒烏斯梅（Catalina Usme）攻門破網，首開紀錄。

在傷停補時階段，牙買加追趕未果，哥倫比亞在比賽結束前換下烏斯梅，她受到觀眾起立歡呼，終場哥倫比亞就以1：0勝出。

哥倫比亞將於12日在雪梨舉行的8強賽出戰英格蘭。

哥倫比亞在女足世界盃16強對決牙買加，靠著隊長烏斯梅在下半場攻進1球，終場就以1...
哥倫比亞在女足世界盃16強對決牙買加，靠著隊長烏斯梅在下半場攻進1球，終場就以1：0擊敗對手。（路透）

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