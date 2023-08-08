我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

布魯克林2華翁無端被捕 議員將助撤銷指控

女足世界盃／法國後防線薄弱 「幸運女神」還眷顧摩洛哥嗎？

中新社／北京7日電
圖為法國隊日前慶祝戰勝巴拿馬。(新華社)
圖為法國隊日前慶祝戰勝巴拿馬。(新華社)

女足世界盃美東時間8日早上7點將進行16強最後一場比賽，新軍獨苗摩洛哥隊，將接受「前殖民國」法國的考驗。

本屆世界盃前，外界對世界排名第72位的新軍摩洛哥隊最樂觀的預測是「進一球、得一分」。在其世界盃首秀以0：6慘敗於德國隊後，估計摩洛哥隊本身也做好了小組賽後打道回府的準備。 

但在小組賽次戰以1：0爆冷戰勝南韓後，摩洛哥隊贏得了「幸運女神」的青睞。其小組賽末戰的對手哥倫比亞只要不大比分告負，就能確保晉級。在哥倫比亞隊以逸待勞之際，摩洛哥隊以1：0獲勝晉級，並讓以6：0戰勝自己的奪冠熱門德國提前出局。

圖為摩洛哥日前與哥倫比亞比賽中。(新華社)
圖為摩洛哥日前與哥倫比亞比賽中。(新華社)

法國自2003年開啟世界盃旅程，此番是第五次參賽，此前最好成績是在2011年獲得第四名。在上屆世界盃上，作為東道主的法國隊止步8強。

為在本屆世界盃上實現突破，法國女足臨陣換帥。在去年卡達世界盃上帶領沙烏地阿拉伯爆冷擊敗阿根廷隊的傳奇教練勒納爾，今年成為法國女足的新帥。在勒納爾執掌教鞭後，法國女足逐漸向男子化風格演變，更具侵略性。目前世界排名第五的法國隊，也是本屆世界盃的奪冠熱門球隊。

在小組賽上，法國隊的表現中規中矩，以2勝1平的成績小組頭名晉級。此前3戰，法國隊進8球丟4球，在顯示進攻端強大火力的同時，也暴露了後防線薄弱的弊端。

儘管如此，法國整體實力仍遠在摩洛哥之上。小組賽運氣很好的摩洛哥，此役恐難對法國構成威脅。

世界盃 德國 南韓

上一則

女足世界盃／16強淘汰賽程表 哥倫比亞擊敗牙買加 首度晉級8強

下一則

NBA／後悔炫耀自己有4冠 湯普森：我被布克逼急了

延伸閱讀

女足世界盃／澳洲2：0擊敗丹麥 隊史第4度闖8強

女足世界盃／澳洲2：0擊敗丹麥 隊史第4度闖8強
美國女足世界盃遭淘汰 川普譏諷「覺醒失敗」

美國女足世界盃遭淘汰 川普譏諷「覺醒失敗」
女足世界盃／英格蘭PK大戰 4比2擊退奈及利亞晉級8強

女足世界盃／英格蘭PK大戰 4比2擊退奈及利亞晉級8強
女足世界盃／美國女足王朝終結 敗在傷兵困擾、陣容斷層

女足世界盃／美國女足王朝終結 敗在傷兵困擾、陣容斷層

熱門新聞

中國女足不敵英格蘭隊，結束本次世界杯征程。（中新社）

綠茵瞭望／中國女足慘敗 不只輸在技術

2023-08-04 02:22
美國隊隊長梅根‧拉皮諾(Megan Rapinoe)在PK賽踢失球後面露懊惱。(Getty Images)

女足世界盃／美國PK大戰5比4敗給瑞典 淘汰出局

2023-08-06 09:30
喬丹的經營手段備受質疑，也為此和老友巴克利絕交。（美聯社）

NBA／曾不留情批評操盤卻遭喬丹絕交 巴克利：這是我的工作

2023-08-01 07:57
英格蘭以6比1懸殊比分淘汰中國，輕鬆闖進16強。(新華社)

女足世界盃／英格蘭6比1大勝 中國首次小組賽就淘汰

2023-08-01 11:02
拉米瑞茲（中）、安德森（右）在場上起衝突。（擷自YouTube@ESPN）

棒球變拳擊 守護者教頭評右勾拳「不有趣但好想笑」

2023-08-06 14:08
馬塔正式告別球員生涯。(Getty Images)

女足世界盃／巴西遭淘汰「6屆傳奇射手」馬塔告別球員生涯

2023-08-02 20:35

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪