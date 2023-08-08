女足世界盃／法國後防線薄弱 「幸運女神」還眷顧摩洛哥嗎？

圖為法國隊日前慶祝戰勝巴拿馬。(新華社)

女足世界盃 美東時間8日早上7點將進行16強最後一場比賽，新軍獨苗摩洛哥隊，將接受「前殖民國」法國的考驗。

本屆世界盃前，外界對世界排名第72位的新軍摩洛哥隊最樂觀的預測是「進一球、得一分」。在其世界盃首秀以0：6慘敗於德國 隊後，估計摩洛哥隊本身也做好了小組賽後打道回府的準備。

但在小組賽次戰以1：0爆冷戰勝南韓 後，摩洛哥隊贏得了「幸運女神」的青睞。其小組賽末戰的對手哥倫比亞只要不大比分告負，就能確保晉級。在哥倫比亞隊以逸待勞之際，摩洛哥隊以1：0獲勝晉級，並讓以6：0戰勝自己的奪冠熱門德國提前出局。

圖為摩洛哥日前與哥倫比亞比賽中。(新華社)

法國自2003年開啟世界盃旅程，此番是第五次參賽，此前最好成績是在2011年獲得第四名。在上屆世界盃上，作為東道主的法國隊止步8強。

為在本屆世界盃上實現突破，法國女足臨陣換帥。在去年卡達世界盃上帶領沙烏地阿拉伯爆冷擊敗阿根廷隊的傳奇教練勒納爾，今年成為法國女足的新帥。在勒納爾執掌教鞭後，法國女足逐漸向男子化風格演變，更具侵略性。目前世界排名第五的法國隊，也是本屆世界盃的奪冠熱門球隊。

在小組賽上，法國隊的表現中規中矩，以2勝1平的成績小組頭名晉級。此前3戰，法國隊進8球丟4球，在顯示進攻端強大火力的同時，也暴露了後防線薄弱的弊端。

儘管如此，法國整體實力仍遠在摩洛哥之上。小組賽運氣很好的摩洛哥，此役恐難對法國構成威脅。