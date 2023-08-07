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女足世界盃／奈及利亞打法凶悍 英格蘭慎防爆冷

中新社／北京7日電
圖為英格蘭隊日前與中國隊的比賽中慶祝進球。(新華社)
圖為英格蘭隊日前與中國隊的比賽中慶祝進球。(新華社)

女足世界盃美東時間7日凌晨3點半16強淘汰賽，英格蘭對戰奈及利亞。世界排名第40位的奈及利亞，或是本屆世界盃中最被低估的球隊之一。 

這支老牌非洲勁旅參加了迄今全部9屆女足世界盃，只是其世界盃成績提升緩慢，此前僅有兩次進入淘汰賽。在本屆世界盃分組揭曉後，奈及利亞隊是B組世界排名最低的球隊，甚至遠遠落後於該組的世界盃新軍愛爾蘭隊（第22位）。

但在本屆世界盃小組賽上，低估奈及利亞隊的對手都付出了代價。奈及利亞隊首戰以0：0逼平東京奧運冠軍加拿大隊，次戰以3：2力克世界排名第10的東道主澳洲隊，最後0：0戰平愛爾蘭隊，3戰無一敗績，最終占據了該組的一個晉級名額。

和奈及利亞隊不同的是，來自現代足球發源地的英格蘭隊天生自帶光環。她們的世界盃資歷雖不及奈及利亞隊，但在世界盃史上的地位卻舉足輕重。第六次參加世界盃的英格蘭隊近兩屆均殺進四強，並在去年的女足歐錦賽上一舉奪冠，目前世界排名第四，是本屆世界盃的奪冠熱門之一。 

在小組賽上，英格蘭隊漸入佳境。有些慢熱的她們首戰以1：0小勝世界盃新軍海地隊，次役以相同比分戰勝丹麥隊，最後以6：1大勝中國隊，不僅讓「鏗鏘玫瑰」在小組賽中凋謝，且以碾壓之勢給中國女足的世界盃史上留下黯淡一頁。 

作為女足世界盃的元老球隊之一，奈及利亞隊的經驗非常豐富。該隊絕大多數球員在歐美聯賽效力，其當家球星奧莎拉被稱為巴塞隆納女足的「進球機器」。

英格蘭球員基本在本土聯賽效力，不僅配合默契，且陣容更加豪華，在攻防兩端都有「高端」配置。 從紙面實力來看，奈及利亞隊與英格蘭隊還有不小差距。但這支非洲勁旅打法凶悍、充滿激情，她們或許不能成為本屆世界盃的最大「黑馬」，但卻是16強中最具爆冷潛質的隊伍。 

圖為奈及利亞隊日前與加拿大的比賽。(新華社)
圖為奈及利亞隊日前與加拿大的比賽。(新華社)

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