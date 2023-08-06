我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芭比全球票房衝破10億美元 創女性導演影史紀錄

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

女足世界盃／美國3連霸夢碎 瑞典隊長：我們贏在理智冷靜

中央社／墨爾本6日綜合外電報導
瑞典隊球員胡蒂格（中）賽後與隊友慶祝勝利。(新華社)
瑞典隊球員胡蒂格（中）賽後與隊友慶祝勝利。(新華社)

2023女子世界盃足球賽今天進行瑞典對決美國的16強戰，兩隊廝殺到延長賽都沒能破網，最終瑞典在PK大戰以5比4淘汰美國，讓美國隊的女足世界盃3連霸夢碎。

美國與瑞典在PK大戰前5輪都各別踢進3球，以3比3進入驟死賽階段，到了第6輪雙方球員都進球，最終進入第7輪，美國球員歐海拉（Kelley O'Hara）沒有踢進後，瑞典派出赫提格（Lina Hurtig）。

赫提格起腳射門，球被美國門將娜荷（Alyssa Naeher）撲到空中，但球疑似仍旋進球門，娜荷又把球撥出，經過影像輔助裁判技術（VAR）檢視後，裁判認定進球，瑞典最終在PK大戰以5比4取勝晉級8強。

路透報導，瑞典門將穆索維奇（Zecira Musovic）成為致勝英雄，她在PK大戰之前整場有11次撲救，成功阻擋美國隊攻勢，幫助瑞典贏得比賽。

瑞典女足隊長艾瑞克森（Magda Eriksson）接受電台訪問表示：「我們現在非常高興。我不知道我們是如何維持氣勢的。」

她還說：「我們沒有踢出最好的比賽，但在某種程度上，我們展現出理智冷靜，我們表現出勇氣且永不放棄。我們把比賽踢進延長賽，也帶到PK大戰，最終我們取得勝利。」

瑞典隊贏球後，接下來將於8月11日8強戰對決曾在2011年女足世界盃奪冠的日本隊。

這是美國隊9度參加女足世界盃首次沒能闖進4強，她們尋求史無前例3連霸的夢想被瑞典粉碎。

美國女足隊教練安多諾維斯基（Vlatko Andonovski）賽後表示，球隊於過去9個月一直在練習罰球。

他還說：「遺憾的是，足球有時會很殘酷。比賽會進入PK大戰且這樣結束，最後以一片混亂告終。」

美國隊球員摩根（上）在比賽中爭頂。(新華社)
美國隊球員摩根（上）在比賽中爭頂。(新華社)

瑞典 世界盃 足球

上一則

棒球變拳擊 守護者教頭評右勾拳「不有趣但好想笑」

下一則

花滑／羽生結弦不透露新婚妻身分 網瘋猜是前AKB48成員

延伸閱讀

女足世界盃／美國PK大戰5比4敗給瑞典 淘汰出局

女足世界盃／美國PK大戰5比4敗給瑞典 淘汰出局
女足世界盃／美國VS.瑞典「夢之隊」上次東京奧運爆冷慘輸

女足世界盃／美國VS.瑞典「夢之隊」上次東京奧運爆冷慘輸
女足世界盃／荷蘭2：0南非晉級8強 下一場對決西班牙

女足世界盃／荷蘭2：0南非晉級8強 下一場對決西班牙
女足世界盃／日4度晉8 西班牙隊史首度闖8強

女足世界盃／日4度晉8 西班牙隊史首度闖8強

熱門新聞

中國女足不敵英格蘭隊，結束本次世界杯征程。（中新社）

綠茵瞭望／中國女足慘敗 不只輸在技術

2023-08-04 02:22
中國女足隊要在本屆世界盃小組賽中脫穎而出，仍困難重重。圖為隊員28日賽前合影。（歐新社）

女足世界盃／中國8月1日戰英格蘭 3情況分析晉級可能

2023-07-29 02:55
喬丹的經營手段備受質疑，也為此和老友巴克利絕交。（美聯社）

NBA／曾不留情批評操盤卻遭喬丹絕交 巴克利：這是我的工作

2023-08-01 07:57
英格蘭以6比1懸殊比分淘汰中國，輕鬆闖進16強。(新華社)

女足世界盃／英格蘭6比1大勝 中國首次小組賽就淘汰

2023-08-01 11:02
美國隊隊長梅根‧拉皮諾(Megan Rapinoe)在PK賽踢失球後面露懊惱。(Getty Images)

女足世界盃／美國PK大戰5比4敗給瑞典 淘汰出局

2023-08-06 09:30
馬塔正式告別球員生涯。(Getty Images)

女足世界盃／巴西遭淘汰「6屆傳奇射手」馬塔告別球員生涯

2023-08-02 20:35

超人氣

更多 >
李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」

李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」
加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門
紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租
紐時爆料：美科技大亨辛漢出錢 資助中國全球大外宣

紐時爆料：美科技大亨辛漢出錢 資助中國全球大外宣
60歲楊紫瓊三餐食譜 凍齡祕訣大公開

60歲楊紫瓊三餐食譜 凍齡祕訣大公開