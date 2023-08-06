女足世界盃／日4度晉8 西班牙隊史首度闖8強

日本對決挪威，最終以3比1晉級8強，球員開心相擁。（路透）

女子世界盃 足球賽16強戰５日由日本 對決挪威，本屆賽事至今未失一球的日本雖然首遭破門，但靠自家球員踢進兩球和對手烏龍球，最終以3比1晉級8強，這是日本隊第4度闖進女足世界盃8強，繼上屆2019年止步於16強後，日本女足隊正努力雪恥，接下來將對決美國與瑞典 之間的勝者。

ESPN體育新聞網指出，日本5日開賽後展開猛烈攻勢，上半場第15分鐘，前鋒宮澤日向持球從側邊向場中傳球，這時衝來解救的挪威球員恩金（Ingrid Engen）卻出腳將球碰入了自家球門，讓日本以這記對手的烏龍球先馳得點。

僅過了5分鐘後，挪威中場芮登（Guro Reiten）頭錘破網追平比分來到1比1，這也是日本於本屆賽事首度遭到破門。

到了下半場第50分鐘，清水梨紗接到隊友傳球於禁區射門，為日本拿下第2分，這是她在本屆世界盃首次進球。宮澤日向又在下半場第81分鐘射進一球，最終日本3比1擊敗挪威，這也是宮澤在本屆賽事的第5顆進球。

宮澤日向於第81分鐘的這顆進球，使得她甩開德國隊長波普（Alexandra Popp），成為目前本屆賽事進球數最多的選手，也追平2011年日本隊拿下女足世界盃冠軍時，隊上神射手澤穗希的5顆進球紀錄。

此外，西班牙5日在中場邦馬特（Aitana Bonmati）2進球、2助攻率領下5：1痛宰瑞士，隊史首度於女足世界盃晉級8強。西班牙8強賽將於11日對戰荷蘭與南非的勝方。