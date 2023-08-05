女足世界盃／荷蘭志在奪冠 南非奇蹟之旅恐到盡頭

圖為日前與美國隊比賽，荷蘭隊慶祝進球。（新華社）

女足世界盃 美東時間5日晚上10點，上屆亞軍荷蘭隊將與本屆世界盃的「黑馬」之一南非 隊爭奪8強席位。荷蘭隊有望終結南非隊的「黑馬」之旅，朝著冠軍戰穩穩邁進。

和西班牙女足一樣，荷蘭女足短暫的世界盃歷程也充滿了夢幻色彩。8年前，荷蘭隊才首登世界盃舞台，當年就闖入16強。上屆世界盃，「二年級新生」荷蘭隊獲得亞軍。

南非女足是第二次參加世界盃。2019年，這支世界盃新軍3戰盡墨、小組墊底。但僅僅4年之後，這個「二年級新生」同樣讓人刮目相看。

在小組賽首戰中，面對奪冠熱門瑞典 隊，南非隊率先進球，最終瑞典隊憑藉終場前的絕殺才艱難獲勝。隨後，南非隊以2：2戰平阿根廷隊，在只有獲勝才能晉級的「華山一條路」上，以3：2絕殺世界排名第16位的義大利隊。

作為G組世界排名最低的球隊（第54位），南非隊曾被公認為該組的「送分童子」，但如今，該隊已是本屆世界盃的「黑馬」之一。

荷蘭隊的小組賽表現同樣可圈可點。她們首戰以1：0戰勝葡萄牙隊，次役以1：1逼平美國隊，最後一戰以7：0大勝越南隊，創造了本屆世界盃小組賽的單場最大分差。

從紙面實力上看，南非隊遠不及荷蘭隊。從小組賽表現看，南非隊還有致命軟肋。該隊此前3戰每場都有進球，攻擊力不可小覷，但防守卻十分薄弱，3戰也均有失球。面對火力十足的荷蘭隊，南非隊的防線恐將告急。

這兩支擅長進攻的球隊或能帶來一場精采的對攻大戰。