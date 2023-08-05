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女足世界盃／16強出列 美國驚險晉級 仍被看好3連霸

體育新聞組／綜合報導
女足世界盃16強對戰表
女足世界盃16強對戰表

女子世界盃16強出爐，淘汰賽5日正式開踢，儘管分組預賽落居第2晉級，但美國和西班牙仍被看好有封后機會；下半區的英格蘭則是一支獨秀，大有機會闖進決賽。

16強淘汰賽5日由西班牙和瑞士率先登場，日本與挪威接力出賽。

尋求3連霸、隊史第5冠的美國，即便預賽以1勝2和、以分組排名第2驚險晉級，仍被各方視為奪冠大熱門。

專業運動網站ESPN以賠率做為指標，並撰文分析指出，美國在預賽3場累積63次射門僅踢進4球，進球效率似乎低得可憐，不過ESPN強調，今年女足世界盃美國隊每次射門的預期進球率（Expected Goals）為0.13，更優於2015年小組賽的0.08，那年美國成功登頂。

至於支撐美國連霸最大利基在於防守，ESPN點出，今年美國在小組賽3戰讓對手射門次數，相較於2015年足足少了一半，淘汰賽不是沒有可能連續4場都以1：0些微差距過關，拿下冠軍。

與美國同居籤表上半部的西班牙，小組賽最後一戰以0：4慘敗日本，似乎有些打壞行情，不過ESPN仍認為西班牙不容小覷，擁有壓倒性控球率是西班牙最大倚仗。西班牙在小組賽3場比賽，全場控球率都在74%以上，首戰面對哥斯大黎加，控球率更高達80%。

ESPN提到，面對西班牙綿延不絕的傳控球，對手唯一戰術只有防守反擊一招，且完全沒有其他方案。

獨自位居下半部籤表的英格蘭同被看好，她們的自信來自亮麗戰績，因為在過去27個月內她們僅輸掉1場比賽，且在今年女足世界盃預賽她們共踢進8球、僅失1球。

英格蘭在預賽攻守兩端保持穩定和平衡，小組賽團隊射正率達43%，在所有球隊當中排名第2，且當她們防守施壓時造成對手失誤率達19%，排名高居各隊之首，整體後防線的表現堪稱無懈可擊。

值得一提的是，今年來勢洶洶的日本隊，預賽3場共踢進11球，進球數高居第1不說，過去2年她們在領先階段共踢進23球，僅失1球，因此在淘汰賽階段，倘若不慎被日本先攻破球門，接下來恐難找回自己熟悉的攻守節奏，日本預料也將是不容忽視的一支勁旅。

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