綠茵瞭望／中國女足慘敗 不只輸在技術

中國女足不敵英格蘭隊，結束本次世界杯征程。（中新社）

女足世界盃 正轟轟烈烈地激戰，中國球迷的心情卻是黯淡的，因為頗受期待的「鏗鏘玫瑰」中國女足隊在對英格蘭的比賽中以1：6慘敗，首度無緣晉級淘汰賽。為什麼中國女足從去年的亞洲盃冠軍，到今年創下世足最差成績？究竟是球員、教練的責任，還是大環境有問題？以下從三方面分析。

一、國際女足抬頭

1990年代，中國女足名列世界強隊，曾在1999年女足世界盃拿下亞軍。近年來成績逐漸下滑，其中很大原因是過去傳統足球 強國並不重視女足，中國抓住這個空檔，靠著肯練、肯吃苦的個性，以「體工隊」的模式很容易打出成績。

但隨著女性地位的提高，女生踢足球在各國愈來愈受到重視。這些歐洲國家原本就有龐大的足球愛好群體，有完善的青訓和聯賽體制，加上男足職業聯賽的發達，只要稍微借鏡一下，女足很快就發展起來。

二、技戰術全落伍

在與英格蘭的比賽中，中國隊曝露出在技術、體格、戰術上全方位的落後。英格蘭的前場逼壓凶狠，給中國隊中前場極大的壓力，這能從英格蘭與中國全場控球率7：3可見一斑。一旦英格蘭隊搶下球發動反擊，持球的球員不僅技術好、速度快，身體還很強壯，讓中國防守球員連犯規都拉不住對方。

這就是現在各國流行的「女足男足化」，讓女足去學習最先進的男足技戰術。但這也是要有條件的，首先，球員本身的素質要好，才能學得到位；其次，國內男足也要夠強，有模仿的對象。而中國女足先天體格不如人，後天環境更是糟糕，想要與強隊抗衡恐怕愈來愈難。

三、缺乏足球土壤

中國女足聯賽的投資世界第一，每年達200萬美元，女足運動員的收入也是世界前茅，動輒百萬人民幣，為什麼還是缺乏競爭力呢？根本原因是中國參與女足運動的人太少了。

據統計，中國2019年註冊的女足球員僅589人；在歐洲，註冊超過10萬人的國家就有德國、瑞典、荷蘭、英格蘭、挪威、法國，連亞洲的日本、越南 都有上萬人。參與的球員少，選材面就有限，自然無法與歐洲強國對壘。

總而言之，在各國女足蓬勃發展的情況下，中國女足的劣勢愈來愈顯現，未來成績也只會愈來愈差。