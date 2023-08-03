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女足世界盃／擦綠指甲油的巴西女王：馬塔在淚水中謝幕

新華社／墨爾本3日電
馬塔對巴西和世界來說都是最棒的球員之一。（路透）
馬塔對巴西和世界來說都是最棒的球員之一。（路透）

馬塔沒想到，自己的第六屆世界盃以「淒涼」收場——巴西隊止步小組賽，無緣十六強。

8月2日晚，墨爾本月朗星稀，矩形球場上空盤旋著成群的海鷗。37歲的馬塔在本屆女足世界盃第一次首發出場，這次，巴西隊10號再次扛起了拯救球隊的大旗。

也許沒有人會想到，首輪4：0大勝巴拿馬的「桑巴軍團」，會把自己逼上絕境，次輪1：2輸給法國隊後，巴西隊位列小組第三。本場比賽，她們必須戰勝牙買加隊，才能掌握出線主動。

看台上，印著馬塔頭像的巨幅旗幟被徐徐展開，球迷們以這樣的方式，致敬心中的「足球女王」。

馬塔未施粉黛，素顏登場，只是配飾仍有巧思，頭繩、指甲油、球衣都是綠色。

巴西足球女王馬塔。（路透）
巴西足球女王馬塔。（路透）

開場，馬力全開的巴西隊朝著牙買加隊大門狂轟，她們的目標簡單直接——進球。博爾熱斯、塔米雷斯頻頻製造殺機，孰料，牙買加隊「鐵門」斯潘塞像是開了外掛，她拳擋腳踢，撲出了巴西隊多個必進球，其中就包括馬塔在第10分鐘的小角度射門。

場上的馬塔依然在不知疲倦地奔跑、搶球、大聲地提醒、呼應隊友。但隨著時間流逝，留給巴西隊進球的時間越來越少，巴西人開始焦躁，總是在臨門一腳上缺乏耐心和準星。

第81分鐘，力竭的馬塔被換下，全場響起熱烈掌聲。本場比賽，馬塔兩次射門，一次射正，傳球完成率82%，跑動距離9.1公里。

坐在替補席上的馬塔穿上了羽絨服，不停去看大屏上的計時器。彼時，法國隊已經大比分領先巴拿馬隊，如果巴西隊還不進球，必將遭淘汰。直播鏡頭不斷給馬塔，她咬著嘴皮，不安、緊張、焦慮全部寫在了臉上。

補時階段，巴西隊在禁區內迎來最後的機會，但德比尼亞的射門還是被斯潘塞封堵。

球迷永遠記住馬塔穿著巴西隊10號球衣的英姿。（路透）
球迷永遠記住馬塔穿著巴西隊10號球衣的英姿。（路透）

終場哨響，馬塔掩面而泣。「哪怕在我最糟糕的夢魘中，我也想不到巴西隊會以這樣的方式出局……」話到喉頭，又都化作淚水，哽在那裡。

馬塔起身走向球場，她向球迷揮手，更像在與世界盃作別。所有球員都來與她擊掌、擁抱，連牙買加隊的球員、主帥都過來向馬塔問候、致敬——20年參加了六屆世界盃，17球高居世界盃射手榜榜首，馬塔值得所有敬意。

看著一張張年輕的臉，聽著一句句關切的話，陽光重新照進馬塔心裡，原本被出局黑暗吞噬的希望，又回來了：「這是我的終點，卻是年輕人的起點。這些年輕人有天賦，有前途，巴西人民期待看到巴西女足的復甦和崛起，我相信她們一定能做到！」

王者終有下山時，20年，足以讓英雄蒼老，也足以讓少年出世。也許若干年後，馬塔能想起自己在世界盃上的最後一夜——清冽的微風、高懸的明月、一句句暖心的祝願。

馬塔的時代終於謝幕，但她的傳奇生涯必將激勵新一代的女足成長。

巴西女子足球史上最偉大的球員馬塔（左）2日在2023年紐澳女子世界盃參與最後一場...
巴西女子足球史上最偉大的球員馬塔（左）2日在2023年紐澳女子世界盃參與最後一場比賽，牙買加以0比0逼和淘汰巴西，馬塔也正式告別球員生涯。（歐新社）

巴西 世界盃 足球

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