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女足世界盃／南非踹義大利 牙買加淘汰巴西

體育新聞組／綜合報導
南非隊以小組第二名闖進最後16強。這是南非首次踢進世界盃女足賽16強。（美聯社）
南非隊以小組第二名闖進最後16強。這是南非首次踢進世界盃女足賽16強。（美聯社）

南非隊2日在女子世界盃足球賽G組小組賽以3：2扳倒義大利，以小組第二名闖進最後16強。這是南非首次傳出捷報，首次踢進世界盃女足賽16強。瑞典以同組第一晉級下一輪。

中央社引述法新社報導，南非隊長克加特拉納（Thembi Kgatlana）在第92分鐘攻進致勝一球，為南非創造歷史，把義大利送回家，並將在6日的16強賽迎戰荷蘭。

義大利的卡魯索（Arianna Caruso）在比賽還剩16分鐘時踢進個人第2顆球扳平，義大利只要踢平即可晉級，但最後仍被南非的克加特拉納超前，慘遭淘汰。

卡魯索在第11分鐘罰球踢進，助球隊取得領先優勢，但在第32分鐘義大利出現烏龍球，兩隊以1：1平手。

南非在第67分鐘取得2：1領先，中場馬加亞（Hildah Magaia）將球掃入網內。義大利在第74分鐘憑藉卡魯索的第2顆進球扳平。

在傷停補時的第92分鐘，義大利防守再次失神，讓克加特拉納有機可趁，攻進南非致勝的一球，南非驚險晉級。

此外，F組小組賽中，牙買加以0：0與巴西踢平，最終以1勝2和積分5分名列小組第二，與小組冠軍法國晉級16強。巴西創下1995年以來最早遭淘汰紀錄。

巴西戰績1勝1和1敗，績分4分遭到淘汰，最失望的莫過於本屆世界盃演出最後一舞的37歲女足傳奇球員馬塔（Marta）。牙買加則歡欣鼓舞，因為她們是隊史上首次進入淘汰賽，而且在本屆世界盃至今尚未失球。

巴西此役必須獲勝才能確保晉級，而牙買加只需要和局就能進入下一輪。比賽中，巴西控球率和射門次數都遠高於牙買加。但儘管如此，防守嚴密的牙買加在這場比賽都沒有遇到真正的麻煩。

南非 義大利 巴西

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