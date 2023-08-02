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女足世界盃／巴西遭淘汰「6屆傳奇射手」馬塔告別球員生涯

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女足世界盃／巴西遭淘汰「6屆傳奇射手」馬塔告別球員生涯

中央社／保羅2日專電
馬塔正式告別球員生涯。(Getty Images)
馬塔正式告別球員生涯。(Getty Images)

巴西女子足球史上最偉大的球員馬塔（Marta da Silva）今天在2023年紐澳女子世界盃參與最後一場比賽，牙買加以0比0逼和淘汰巴西，馬塔也正式告別球員生涯。

雖然瑪塔從未贏過世界盃冠軍，她將成為世界盃（包括男女）永遠的傳奇和最佳射手。

巴西隊被淘汰後，馬塔說，她做夢也沒想到會有這樣的結果，但她相信這只是更新的開始，大多數球員都很有天賦，她們的前面還有很長的路要走，「這只是她們的開始，我的球員生涯在此結束，但她們將繼續走下去」。

2003年美國世界盃是馬塔首次在世界盃亮相，當時只有17歲的她在4場比賽中踢進3球。巴西以B組第1名出線，但在8強賽被瑞典以2比1淘汰。巴西在這場比賽唯一的進球也是由馬塔貢獻的。

4年後，馬塔已經是世界女子足球明星，巴西隊在教練巴瑟洛斯（Jorge Barcellos）指揮下，在中國取得在世界盃最好的成績，馬塔在6場比賽中踢進7球，巴西進入決賽，但最終以2比0輸給德國，獲得亞軍。

2011年德國世界盃，馬塔的職業球員生涯達到巔峰，已經5次獲得國際足總（FIFA）金球獎。巴西在比賽中表現出色，馬塔在小組賽中踢進兩球，戰勝挪威。但巴西在8強賽的PK大戰中被美國淘汰。

2015年加拿大世界盃，馬塔在對陣韓國的首場比賽中點球得分，但這也是她在比賽中唯一的進球。巴西隊在這屆世界盃的參賽時間很短，在淘汰賽遭澳洲以1比0踢走。

2019年法國世界盃是馬塔職業生涯中記憶最深刻的比賽，因為馬塔在那裡成為世界盃史上（包括男女）的最佳射手，在20場比賽中踢進17球，超越德國男子足球員克洛澤（Miroslav Klose）。馬塔也成為呼籲足球界性別平等的主要聲音之一。

巴西在這屆世界盃16強賽被東道主法國以2比1淘汰。

2023年紐澳世界盃是37歲的馬塔最後一次以球員身分參加世界盃，她在去年受了重傷，一度以為可能無法上場，但最後還是被教練桑德哈吉（Pia Sundhage）徵召加入國家隊，成為後備球員。

馬塔在前兩輪比賽中（一場勝巴拿馬，一場輸給法國）都有短暫上場參賽。今天對陣牙買加的決定性比賽中，馬塔以主將身分上場，但還是沒能讓巴西衝破牙買加的防線。

牙買加以0比0逼和淘汰巴西，首次在世界盃中沒有進球的馬塔也正式告別球員生涯。

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