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女足世界盃／南韓想晉級 至少要贏德國4球、還得看哥倫比亞

中新社／北京2日電
圖為7月30日摩洛哥1：0戰勝南韓隊。（中新社）
圖為7月30日摩洛哥1：0戰勝南韓隊。（中新社）

女足世界盃在美東時間3日早上六點將進行小組賽收官戰，已遭遇兩連敗的南韓隊迎戰世界盃雙冠王、世界排名第二的德國隊，晉級希望渺茫。

在第二輪小組賽中爆冷輸給哥倫比亞隊後，奪冠熱門德國隊面臨出局之危。已兩連敗的南韓隊，小組出線理論上不太可能。

小組賽最後一戰，淨勝球優勢明顯的德國隊獲勝當能確保晉級。若哥倫比亞隊末戰不輸摩洛哥隊，德國隊打平、甚至小比分負於南韓隊也仍有晉級希望。而南韓要想出線，除了必須獲勝外，還得滿足兩個條件：一是哥倫比亞隊必須戰勝摩洛哥隊，二是南韓隊此役至少要淨勝德國隊4球以上。

且不說哥倫比亞隊與摩洛哥隊之戰不可控，就算是最大膽的預言家恐怕也難以想像，南韓隊如何能在德國隊需全力以赴之際，單場淨勝其4球以上。

事實上，德國隊在前兩場比賽中的表現並不差。在小組賽首戰中，她們以6：0大勝摩洛哥隊，創造了本屆世界盃當時的單場最大分差紀錄。小組賽次輪，德國隊雖以1：2負於哥倫比亞隊，但在全場占據優勢，最終因在終場前的大意，被哥倫比亞隊絕殺告負。

即使德國隊在本屆世界盃小組賽前兩輪未能取得兩連勝，但其整體實力仍遠在南韓隊之上。南韓女足要想此役獲勝，除非她們能和5年前的南韓男足一樣有神來之筆。

2018年俄羅斯世界盃，同樣是在小組賽最後一輪，同樣是南韓隊迎戰德國隊，甚至當時兩隊的處境也完全一致：德國隊1勝1負積3分，南韓隊兩連敗0積分。但最終，南韓男足有如神助，以2：0力克德國隊，送衛冕冠軍提前回家。即使如此，彼時的南韓男足也依然出局。

南韓 德國 世界盃

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