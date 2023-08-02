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女足世界盃／牙買加逼和淘汰巴西 晉級16強

中央社墨爾本2日綜合外電報導
2023世界盃女子足球賽今天進行F組小組賽，牙買加以0比0與巴西踢平，最終以1勝2和積分5分名列小組第二，與小組冠軍法國晉級16強。美聯社
2023世界盃女子足球賽今天進行F組小組賽，牙買加以0比0與巴西踢平，最終以1勝2和積分5分名列小組第二，與小組冠軍法國晉級16強。美聯社

2023世界盃女子足球賽今天進行F組小組賽，牙買加以0比0與巴西踢平，最終以1勝2和積分5分名列小組第二，與小組冠軍法國晉級16強。巴西創下1995年以來最早遭淘汰紀錄。

巴西戰績1勝1和1敗，績分4分遭到淘汰，最失望的莫過於本屆世界盃演出最後一舞的37歲女足傳奇球員馬塔（Marta）。牙買加則歡欣鼓舞，因為她們是隊史上首次進入淘汰賽，而且在本屆世界盃至今尚未失球。

牙買加女足總教練唐納森（Lorne Donaldson）的這支不敗球隊，接下來很可能將迎戰H組戰績居首的哥倫比亞。

巴西此役必須獲勝才能確保晉級，而牙買加只需要和局就能進入下一輪。

這場比賽吸引2萬8000名觀眾，巴西控球率和射門次數都遠高於牙買加。但儘管如此，防守嚴密的牙買加在這場比賽都沒有遇到真正的麻煩。

牙買加在小組賽首戰與法國以0比0踢和，隨後以1比0擊敗巴拿馬，獲得隊史首場世界盃勝利。

牙買加後衛史瓦比（Allyson Swaby）上週表示，在世界盃有所表現將向牙買加球隊老闆傳遞一個訊息：女足值得更好的待遇。

唐納森帶領的球隊因缺乏支持，而與牙買加足協公開發生爭執，其中包括薪資問題和世界盃備戰過程規劃不善。

F組今天另一場比賽，法國靠著前鋒迪亞尼（Kadidiatou Diani）大秀帽子戲法、個人包辦三個進球，終場以6比3踢倒巴拿馬，以2勝1和奪7分積分，名列小組第一，晉級16強賽。

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