女足世界盃／中國遭淘汰 王霜：練得比歐洲苦 為何拿不到成績

中國隊1：6不敵英格蘭隊，無緣出線，結束本次世界盃征程。圖為中國隊球員王霜掩面。（中新社）

在1日結束的女足世界盃 D組第三輪小組賽中，中國隊以1：6負於歐洲冠軍英格蘭隊，世界盃之旅就此止步。

「我們不是一個特別好的榜樣。」剛剛經歷過沉重的失利，王霜在賽後接受採訪時情緒有些激動，一度哽咽。「還是希望未來的孩子們能踢出更精采的足球 ，國內教練員能真正地去培養會踢球的孩子，這樣她們未來在代表國家隊的比賽中不至於這麼狼狽。」

王霜說：「我一直有個問題，為什麼我們比歐洲的那些球隊練得都更苦，付出的更多，但始終沒有拿到想要的成績，我敢說我們比任何一個國家的運動員都練得辛苦，但這就是足球比賽。」、「他們（英格蘭）的男足聯賽水平很高，我覺得英格蘭女足的進步速度得益於英超 。」

8月1日，中國隊球員王霜（左）在比賽中帶球突破。（新華社）

新華社報導，勝利不總是青睞頑強拼搏者，竭盡全力永不放棄的精神固然可貴，但此役勝負背後的水平差距顯而易見。吳澄舒表示，在速度和身體對抗方面感覺到明顯不如英格蘭隊的球員。

王霜說：「出線了又能怎麼樣呢？所以這也並不是一件壞事吧。讓大家看到我們跟英超和美國的差距。」、「看看鄰居日本是怎麼樣，他們為什麼換了一批又一批的人，但DNA始終沒變，而且DNA愈變愈好。」

楊莉娜表示要把不甘心化為動力。「其實這場輸球對我們也是一件好事，我們可以更能看清與歐洲強隊的差距在哪裡，更努力地去彌補。」

楊莉娜希望可以繼續走出去看看。「我是打算出去留洋。各個地方都看一看，法甲、西甲我都踢過了，英超還沒踢過，想多看一下，感覺還是會有提高和進步的。」

也許唯一能讓王霜感到些許安慰的是，她在本屆世界盃上收穫了兩粒進球。「在國家隊所有大賽中都取得過進球，生涯也算比較圓滿了。」她說。