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女足世界盃／父女各走各的路 NBA小蟲之女世足發光

體育新聞組／綜合報導
美國女足前鋒崔尼提．羅德曼是前NBA球星「小蟲」羅德曼之女。（路透）
美國女足前鋒崔尼提．羅德曼是前NBA球星「小蟲」羅德曼之女。（路透）

美國女足前鋒崔尼提‧羅德曼（Trinity Rodman）在世界盃多次直闖禁區，送出關鍵傳中球，展現場上宰制力，而她正是前NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）之女，她選擇和父親走不同的路，盼能創造新篇章。

曾連續7屆奪得NBA籃板王頭銜的羅德曼，在NBA球員生涯期間，他的籃板能力和身上紋身、髮色、言行舉止，都是外界焦點，而他場外感情生活更是豐富，崔尼提是他與第3任妻子所生，但兩人很早就離異。

崔尼提由母親扶養長大，與父親羅德曼連結並不深，而崔尼提儘管承襲了父親優異的運動基因，並沒有選擇繼承衣缽，而是對足球情有獨鍾。

崔尼提自4歲起接觸足球，10歲加入青訓俱樂部，並成功踢出名堂，拿下4座全美比賽的冠軍，原本大學就讀華盛頓州立大學，但受新冠疫情影響，菜鳥球季喊卡，崔尼提在2021年決定投入美國女子足球聯賽，在首輪第2順位被華盛頓精神隊選中，成為聯賽有史以來最年輕球員。

在場上擔任前鋒的崔尼提，憑藉著速度、射門、閱讀比賽能力，獲得最佳新人、最佳陣容的殊榮，場上爆發力也讓球迷留下深刻印象，去年1月還成為美國女足隊訓練營25名球員中唯一受邀的新人。

崔尼提場上表現獲得球隊肯定，去年更獲得華盛頓精神隊1份4年總值110萬美元延長合約，躍居成為美國女足最高薪的球員，這次披上美國女足戰袍出征世界盃，率隊力拚史無前例的3連霸，並在7月22日對戰越南一役，完成個人世界盃首秀。

儘管崔尼提在足球場上展現天賦，但因父親羅德曼是鼎鼎大名的NBA球星，不免話題常常圍繞著她與父親，她曾說：「很多人其實不知道，父親在我生命裡從來沒扮演過重要角色，很多時候我們意見不同，常常幾個月或幾年，我感受不到他的關心」。

崔尼提從過去消極面對與父親之間關係，到父親1次現身比賽場邊加油，讓兩人關係開始獲得緩解，她表示：「不管怎麼說，他是我父親，我是她女兒，這點不會改變。」

被視為美國女足下一代核心人物的崔尼提，現在學會接受，並以「羅德曼」姓氏為自豪，而她期待未來能創造屬於自己的故事，未來人們在提到她時，能以崔尼提稱呼她，而不是羅德曼的女兒。

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