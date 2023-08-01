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女足世界盃／美國隊晉級16強 卻被葡萄牙嚇出冷汗

新華社／紐西蘭達尼丁1日電
美國隊球員林恩威廉斯（右一）在與葡萄牙的比賽中頭球攻門。(新華社)
美國隊球員林恩威廉斯（右一）在與葡萄牙的比賽中頭球攻門。(新華社)

經過長達9分鐘的補時，裁判終於吹響了比賽結束的哨音。美國隊在1日的2023女足世界盃E組末輪中0：0戰平世界盃新軍葡萄牙隊，連續第九次晉級世界盃淘汰賽。

這原本是輕鬆的時刻，可美國隊無論是主教練安多諾夫斯基還是隊員們，在鏡頭前都沒有露出一絲笑容，或許此時的他們仍然心有餘悸。因為就在幾分鐘前，葡萄牙隊球員在補時階段一腳射門擊中門柱，險些讓衛冕冠軍出局。

這是一場戲劇性的較量。在小組賽第三輪開始前，E組同積4分的美國隊、荷蘭隊和積3分的葡萄牙隊皆有出線可能。隨著當天同時開賽的另一場比賽中荷蘭隊早早大比分領先越南隊，意味著剩下的一張16強賽門票只能在美國隊和葡萄牙隊之間決出。美國隊只需一場平局，而葡萄牙隊必須拿下3分。

相較於葡萄牙隊的孤注一擲，美國隊卻在「打平即可出線」的晉級條件下被束縛了手腳，全場15次射門均無建樹，反倒是葡萄牙隊的反擊時不時地戳著美國隊的神經。尤其是在下半場補時第一分鐘，美國隊後防出現失誤，葡萄牙隊前鋒卡佩塔直面門將一腳將球踢在門柱上，錯過了改寫歷史的機會。

葡萄牙隊首次參加女足世界盃，猶如一場艱難的航行，這些「女航海家」在經歷10場預選賽、3場附加賽，總計13場比賽後，終於第一次登上世界盃的舞台，成為本屆賽事的8支新軍之一。

同樣是新軍，有的球隊是任人拿捏的「軟柿子」，有的則是敢於向強隊亮劍的「黑馬」，顯然，葡萄牙隊屬於後者。她們在世界盃的第一場比賽中僅以0：1不敵上屆亞軍荷蘭隊。隨後，首勝很快到來，第二輪面對越南隊，占據壓倒性優勢的葡萄牙隊依靠恩卡爾納桑和納薩雷特的進球，以2：0戰勝對手。

第三輪小組賽開始前，即便葡萄牙隊保留了晉級希望，但沒有多少人相信她們可以從美國隊身上取分。然而，如果卡佩塔的射門沒有中柱彈出，美國隊將變成葡萄牙隊「一飛沖天」的注腳，那將是女足世界盃史上的又一個經典時刻。

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