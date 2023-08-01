我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市垃圾需裝密封容器新規 商家褒貶不一

管控電單車 紐約市議員提徵稅、考照、需買保險

女足世界盃／美國0比0踢平葡萄牙 驚險晉級16強

中央社／奧克蘭1日綜合外電報導
美國(白衣)踢和葡萄牙。 （美聯社）
美國(白衣)踢和葡萄牙。 （美聯社）

世界盃女子足球賽今天進行E組小組賽最後賽程，美國在這場決定誰能晉級的關鍵賽事以0比0踢平葡萄牙，最終以1勝2和積分5分戰績驚險闖進16強。

美國是世界盃女足賽前兩屆冠軍，為本屆奪冠熱門球隊，力圖拿下史無前例的三連霸，不料在對荷蘭之戰遭逼和，今天對決葡萄牙有輸不得的壓力，由於積分之故，美國必須踢贏對手或打平才能晉級。

美國此戰進攻明顯優於對手，共13次射門、4次射正，反觀葡萄牙只有5次射門、0次射正。美國雖然最後以0比0踢平葡萄牙晉級16強，但在本屆世足小組賽僅拿下1勝，為歷年來首次。

美國因為積分輸給荷蘭，最後以E組第二名成績晉級16強，下一場幾乎確定將於6日在澳洲墨爾本對上G組龍頭瑞典

另一方面，荷蘭以7比0血洗越南，在小組賽以2勝1和戰績累計積分7分，以E組龍頭之姿穩穩闖進16強，下場將對決G組第二名球隊。

荷蘭此戰與越南實力差距甚大，勝負與否無關晉級，但荷蘭仍力求大勝越南，避免以分組第二名晉級而必須在16強賽遇到近況極佳的瑞典。

這是因為若美國踢贏葡萄牙，荷蘭會與美國同積分，最後必須比淨勝球，以決定誰是E組龍頭及下一戰對手。

越南 瑞典 世界盃

上一則

NBA／布朗年均薪破6千萬元 稅後實領不足一半

延伸閱讀

女足世界盃／美荷爭奪小組第1出線 葡萄牙扮攔路虎

女足世界盃／美荷爭奪小組第1出線 葡萄牙扮攔路虎
場邊人語／美國院校 育才走俏

場邊人語／美國院校 育才走俏
女足世界盃／荷蘭盼大勝越南 以免16強對上勁敵瑞典

女足世界盃／荷蘭盼大勝越南 以免16強對上勁敵瑞典
女足世界盃／澳洲4：0宰加拿大 和奈及利亞共闖16強

女足世界盃／澳洲4：0宰加拿大 和奈及利亞共闖16強

熱門新聞

中國女足隊要在本屆世界盃小組賽中脫穎而出，仍困難重重。圖為隊員28日賽前合影。（歐新社）

女足世界盃／中國8月1日戰英格蘭 3情況分析晉級可能

2023-07-29 02:55
塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）與綠衫軍簽下歷史等級的破紀錄大約後，令許多網友表示不值，認為布朗不會左手運球，憑甚麼拿到這麼多錢。(路透)

NBA／布朗簽下破紀錄合約 網酸：拿這麼多錢不會左手運球？

2023-07-27 08:27
布朗尼。（路透）

NBA／詹皇長子布朗尼心臟驟停已脫離險境 眾球星發文祈福

2023-07-25 22:14
圖為美國隊22日預賽首戰越南，以3：0擊敗越南開出紅盤。(路透)

女足世界盃／美國1：1荷蘭 淨勝球優勢暫居小組第1

2023-07-26 23:04
2023女子世界盃足球賽D組賽事，中國以1比0擊敗海地。（美聯社）

女足世界盃／中國1比0踢倒海地奪小組賽首勝

2023-07-28 10:41
詹姆斯(左)一直希望能與兒子布朗尼(右)在NBA賽場上一起出賽。(美聯社)

「詹皇」兒子布朗尼練習時心搏停止 緊急送醫

2023-07-25 11:59

超人氣

更多 >
美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？
一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌
連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了