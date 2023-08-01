女足世界盃／日本痛宰西班牙 地主澳洲晉級

日本（前）擊敗西班牙進入16強。（路透）

日本 女子足球 隊7月31日在女子世界盃足球賽C組小組賽以4：0爆冷大勝西班牙，取得3連勝，以小組第一之姿闖進最後16強。西班牙以2勝1敗取得小組第二名，同樣晉級下一輪。

日本隊此役採3-4-3陣式，上半場連進3球，都是精準快速反擊所攻進。開賽第12分鐘，前鋒宮澤日向率先破網，日本隊首開紀錄。17分鐘後，前鋒植木理子攻門成功，再下一城。第40分鐘，宮澤日向再度發威破門建功，日本隊取得3：0領先。

宮澤日向一人包辦2球，另有一次漂亮的助攻，表現亮眼。

下半場西班牙積極搶攻，但久攻不下，頻頻換人也未見效果。第82分鐘，替補上場的前鋒田中美南建功，攻破西班牙球門，最終日本隊4：0取勝。

此外，在B組小組賽中，澳洲 以4：0輕取加拿大，以2勝1敗名列分組第一，和分組第二的奈及利亞聯袂闖進最後16強。

身為地主的澳洲全隊將士用命，取得關鍵的一勝，以2勝1敗6分積分名列分組第一。

澳洲隊中場女將拉索（Hayley Raso）上半場個人獨進2球，威鎮八方。她在第9分鐘和第39分鐘分別漂亮攻門破網，澳洲隊上半場踢完取得2：0領先。

下半場佛勒（Mary Fowler）在第58分鐘破門建功，澳洲隊取得3：0領先，吃下定心丸。