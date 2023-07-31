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女足世界盃／澳洲4：0宰加拿大 和奈及利亞共闖16強

中央社／墨爾本31日綜合外電報導
澳洲隊在B組小組賽以4比0輕取加拿大，以2勝1敗名列分組第一晉級。（歐新社）
澳洲隊在B組小組賽以4比0輕取加拿大，以2勝1敗名列分組第一晉級。（歐新社）

澳洲隊今天在2023女子世界盃足球賽B組小組賽以4比0輕取加拿大，以2勝1敗名列分組第一，和分組第二的奈及利亞聯袂闖進最後16強。同組的加拿大和愛爾蘭則是遭到淘汰。

身為地主之一的澳洲隊今天必須贏球才能晉級下一輪，

全隊將士用命，終於取得關鍵的一勝，以2勝1敗6分積分名列分組第一。

澳洲隊中場女將拉索（Hayley Raso）上半場個人獨進2球，威鎮八方。她在第9分鐘和第39分鐘分別漂亮攻門破網，澳洲隊上半場踢完取得2比0領先。

下半場佛勒（Mary Fowler）在第58分鐘破門建功，澳洲隊取得3比0領先，吃下定心丸。

比賽進入傷停加時階段，隊長卡特利（Steph Catley）在第94分鐘12碼罰球中網，錦上添花，澳洲隊以4比0結束比賽。

奧運冠軍加拿大隊此役只需踢和即可晉級，可惜天不從人願，這是她們自2011年以來首次在小組賽遭到淘汰。

同日B組另一場比賽由奈及利亞對決愛爾蘭，奈及利亞只要踢和就可晉級，雙方終場以0比0握手言和，奈及利亞以1勝2和5分積分，擠下1勝1和1敗4分積分的加拿大，晉級下一輪。加拿大和墊底的愛爾蘭（0勝1和2敗）打包回家。

澳洲 加拿大 足球

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